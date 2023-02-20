Yeni destek paketi açıldı! Bu kişiler 60.000 TL nakit yardımı alacak! İşte şartlar

Depremden sonra Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yapılar için hasar tespitlerine başlandı. Yapmış olduğu hasar tespit sonuçlarını vatandaşlarla olduğu gibi AFAD ile de paylaşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, hasarlı olan binaların sayısını belirledi. Bu çerçevede hasar tespiti yapılmış binalarda yaşayan kişilerin de kaç TL nakit desteği alacağı belirlendi.
KARŞILIKSIZ BARINMA DESTEĞİ ŞARTLARI BELLİ OLDUKarşılıksız barınma desteği hakkında bilgilendirmeler yapan AFAD; taşınma, geçici barınma ve temel ihtiyaçların karşılanması için nakit yardım yapacağını açıkladı. Hasarlı konutta oturduğu tespit edilmiş afetzedeler için barınma desteği sunulacağını aktaran AFAD, bu doğrultuda kimlik paylaşım sistemindeki kayıtların uyuşmaması durumunda kişilerin tespit edileceği ve ödemelerin başvuru gerekmeden otomatik bir şekilde hesaplara iletileceği bilgisini paylaştı.
ÖDEMELER İÇİN ZİRAAT BANKASI DENDİ
Ödemelerin alınacağı banka hakkında da açıklamalarda bulunan AFAD, afetzedeler, hesap açmalarına gerek kalmaksızın her şehirde bulunan Ziraat Bankası şubelerinden barınma desteği alınılabileceğinin altını çizdi. Hesabı olanların hesabına, hesabı olmayanların T.C. kimlik numaralarına yatırılacak nakit desteği, T.C. kimlik kartıyla beraber şubelerden teslim alınabilecektir.