Yeni destek paketi açıldı! Bu kişiler 60.000 TL nakit yardımı alacak! İşte şartlar







KARŞILIKSIZ BARINMA DESTEĞİ ŞARTLARI BELLİ OLDU

ÖDEMELER İÇİN ZİRAAT BANKASI DENDİ







KİRACILAR İÇİN KİRA DESTEĞİNE KARAR VERİLDİ

KONTEYNER TALEPLERİ ALINMAYA BAŞLANDI

Depremden sonra Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yapılar için hasar tespitlerine başlandı. Yapmış olduğu hasar tespit sonuçlarını vatandaşlarla olduğu gibi AFAD ile de paylaşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, hasarlı olan binaların sayısını belirledi. Bu çerçevede hasar tespiti yapılmış binalarda yaşayan kişilerin de kaç TL nakit desteği alacağı belirlendi.Karşılıksız barınma desteği hakkında bilgilendirmeler yapan AFAD; taşınma, geçici barınma ve temel ihtiyaçların karşılanması için nakit yardım yapacağını açıkladı. Hasarlı konutta oturduğu tespit edilmiş afetzedeler için barınma desteği sunulacağını aktaran AFAD, bu doğrultuda kimlik paylaşım sistemindeki kayıtların uyuşmaması durumunda kişilerin tespit edileceği ve ödemelerin başvuru gerekmeden otomatik bir şekilde hesaplara iletileceği bilgisini paylaştı.Ödemelerin alınacağı banka hakkında da açıklamalarda bulunan AFAD, afetzedeler, hesap açmalarına gerek kalmaksızın her şehirde bulunan Ziraat Bankası şubelerinden barınma desteği alınılabileceğinin altını çizdi. Hesabı olanların hesabına, hesabı olmayanların T.C. kimlik numaralarına yatırılacak nakit desteği, T.C. kimlik kartıyla beraber şubelerden teslim alınabilecektir.Ev sahiplerine hasarlı ev için aylık 5.000 TL olmak üzere, 1 yıllık 60.000 TL; kiracılar için aylık 2.000 TL olmak üzere, 1 yıllık 24.000 TL destek ödemesi yapılacağını bildiren AFAD, Tapu Kadastro Bilgi Sisteminde bulunan ev sahibi kayıtları alınarak kiracı ve ev sahiplerinin belirleneceğini aktardı. AFAD, bir yandan da taşınacak olan tüm depremzedeler için hane başına 15.000 TL taşınma desteği yapılacağını bildirdi.Bir yandan da hisseli konut sahiplerinden hasarlı olan konutta yalnızca ikamet eden kişiye konutun hasar durumu çerçevesinde barınma desteği yapılacağını açıklayan AFAD, apartman görevlileri için görevlerini resmi olarak belgeleme şartıyla, kiracı tutarından yardım yapılacağını bildirdi. Bir açıklama da konteyner talep eden aileler için yapıldı. Konteyner talebi yapanlar barınma desteğinden faydalanamayacak.