Yeni devlet yardımı az önce duyuruldu! Kimliğiyle gelen 2.059 TL yardımı kapacak: İşte başvuru şartları













BAŞVURULAR E-DEVLET'TEN YAPILIYOR

2.059 ÖDENECEK

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Devletin kişi başı 2059 TL geçim yardımı ödediği ve bunun PTT tarafından Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasına göre yapıldığı kaydedildi. Ücretleri ve başvuru koşulları hakkında da bilgi verildi.Hayat pahalılığının son dönemde artması nedeniyle vatandaşların satın alma güçlerinin her geçen gün azaldığı ve devlet desteklerinin vatandaşlar için daha önemli hale geldiği anlaşıldı. Vatandaşların yaşam desteği ödemeye ilgisi çok büyük. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın yoksul ve muhtaçlara düzenli olarak aylık ödenek verdiği ve bu ödenekleri alabilmek için belirli şartların yerine getirilmesi gerektiği kaydedildi.Aile Bakanlığı'nda uzun zaman önce başlatılan sosyo-ekonomik destek ödemesi desteğinin okul çocuğu olan ailelere verildiği vurgulanırken, dar gelirli ve yoksul çocukların düzenli olarak ödendiği vurgulandı. Sosyal yardımlardan yararlanmak için Aile Bakanlığı'na bağlı sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları ile e-devlet üzerinden başvuru yapabilirsiniz. Aile Bakanlığı, bu desteğe başvurmanın koşullarını bireysel olarak açıkladı ancak başvuru sahiplerinin Mart ayı ödemelerinin PTT tarafından ödenebileceğini belirtti.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından düzenli olarak ödenen geçim yardımlarından birinin de sosyal ve mali destek olduğu ve çocuklu ailelere ödendiği tespit edilmiştir. İlk, orta ve yüksek öğrenim gören çocuklar için harç ödendiği kaydedildi. SED desteğinin Nisan ayında başladığı ve en az 2.059 TL ödendiği kaydedildi.Aile Bakanlığı tarafından uygulanan SED yardımına başvuru şartları da dağıtılmış olup, hane geliri asgari ücretin üçte birinden az ise, ailenin ilkokula, spor salonuna veya üniversiteye giden çocuğu varsa okul ya da üniversite çağına geldiği ve çocukların eğitim masraflarını karşılamasının zor olduğu vurgulandı.