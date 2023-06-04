Yeni dönemde ekonomi Mehmet Şimşek' emanet edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün akşam Çankaya Köşkü'nde yeni kabine üyelerini düzenlenen basın toplantısıyla açıkladı. Türkiye ekonomisinin yeni dönem sürecinde emanet edilecek isimler açıklanırken, daha öncesin Ekonomiden Sorumlu Bakan ve Başbakan Yardımcısı olarak görevlerde bulunan Mehmet Şimşek, yeni dönemde Hazine ve Maliye Bakanlığı'na ataması yapıldı.
MEHMET ŞİMŞEK KİMDİR?
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1967'de Batman'da dünyaya gelen Mehmet Şimşek, ilkokul ve ortaokulu Batman Merkez ve Gercüş Lisesi'nde okudu. Ankara Üniversitesi'ne bağlı Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Fakültesi'nden yarıyıl ikinci mezunu olarak mezun olan Şimşek, Exeter Üniversitesi'nden 1993 yılında Finansal Ekonomi alanında yüksek lisans derecesi ile mezun olmuştur. Şimşek, o zamandan beri Türkiye, ABD ve İngiltere'deki büyük finans kuruluşlarında çalıştı ve 22 Temmuz 2007'de AK Parti Gaziantep Milletvekili olarak seçilerek meclise girdi. Bu tarih itibariyle kurulan 60. hükümette Maliye Bakanı olarak görev yapan Şimşek, Mayıs 2009'da açıklanan kabine değişikliğinde Maliye Bakanı olarak atanmıştı. 64. hükümet döneminde Ekonomiden sorumlu başbakan yardımcılığına atanan Mehmet Şimşek, Binali Yıldırım başkanlığındaki yeni hükümette görev almış ve ekonomiden sorumlu başbakan yardımcılığı görevini başarıyla yürütmüştü. İngilizce bilen Şimşek evli ve üç çocuk babasıdır.