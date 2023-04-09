Yeni evlenecek çiftlere devletten tam destek! 250.000 TL evlilik kredisi için düğmeye basıldı: Düğün masraflarına ilaç gibi gelecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçime kadar sürprizlerle dolu bir süreç olacağı açıklamaları sonrasında devlet destekli düşük faizli evlilik kredisi planı gündeme geldi. Bu kredi sayesinde evlenmeyi planlayan çiftler, evlilik hazırlıkları sırasında ihtiyaç duyacakları nakit parayı kolaylıkla karşılayabilecekler. Tüm ayrıntılar haberimizde... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçime kadar sürprizlerle dolu bir süreç olacağı açıklamaları sonrasında devlet destekli düşük faizli evlilik kredisi planı gündeme geldi. Bu kredi sayesinde evlenmeyi planlayan çiftler, evlilik hazırlıkları sırasında ihtiyaç duyacakları nakit parayı kolaylıkla karşılayabilecekler ve 10 yıl vade imkanından faydalanabilecekler. Ancak detaylar henüz tam olarak netleşmemiş durumda ve çalışmalar devam ediyor. Bunun yanı sıra, ayrıca Aile Hesabı, Öğrenci Harçlığı ve Vatandaşlık Maaşı gibi diğer destek programlarının da hayata geçirilmesi söz konusu olabilir. Henüz bu konular hakkında net bir açıklama yapılmadı ancak yakın zamanda detayların açıklanması bekleniyor.
AİLE HESABI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçime doğru sürprizleri olduğunu açıklamasının ardından, AK Parti ve ilgili kurumlar bu sürprizler üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Şu anki bilgilere göre, yakın zamanda açıklanacak sürprizler arasında Aile Hesabı oluşturulması, vatandaşlara yönelik bir fon oluşturulması ve gençlere bayram ikramiyeleri verilmesi yer alıyor. Aile hesabı, aile bütçelerini daha kolay yönetebilmeleri ve tasarruf yapabilmeleri için planlanıyor. Vatandaşlık Fonu ise vatandaşlara çeşitli alanlarda ekonomik destek sağlayabilecek bir fon oluşturmayı hedefliyor. Gençlere Bayram İkramiyesi ise özellikle gençlerin bayramlarda daha rahat ve keyifli zaman geçirmeleri amacıyla planlanıyor. Ancak, henüz uygulamanın ne zaman başlayacağına dair net bir açıklama yapılmadı ve detaylar ilgili kurumlar tarafından açıklanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçime doğru açıkladığı sürprizlerden biri, yeni evlenecek çiftlere yönelik Aile Hesabı oluşturulmasıdır. Bu kredi sistemi, çiftlerin evlilik hazırlıkları, düğün masrafları ve benzeri harcamalarını karşılamalarına yardımcı olmayı hedefliyor. Kamu bankalarından düşük faizli kredi alarak evlilikle ilgili harcamalarını daha rahat yönetebilecek olan çiftler, ekonomik sıkıntı yaşamadan evlilik sürecini daha keyifli hale getirebilecekler. Aile Hesabı kapsamında sağlanacak olan kredinin tutarı yaklaşık 250 bin lira civarında olacak. Geri ödeme süreci ise 2-3 yıl geri ödemesiz dönemle başlayacak ve daha sonrasında 10 yıla yayılan vadelerle devam edecek. Bu sayede çiftler, finansal yüklerini daha rahat taşıyabilecek ve evlilik sonrası döneminde maddi olarak zorlanmamış olacaklar. Ancak henüz Aile Hesabı uygulamasının ne zaman hayata geçirileceği ve detayları kesinleşmemiş durumda. Konuyla ilgili çalışmaların sürdüğü ve detayların ilerleyen günlerde açıklanacağı belirtiliyor.