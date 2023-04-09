Finans
09 Nisan 2023 - 18:45

Yeni evlenecek çiftlere devletten tam destek! 250.000 TL evlilik kredisi için düğmeye basıldı: Düğün masraflarına ilaç gibi gelecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçime kadar sürprizlerle dolu bir süreç olacağı açıklamaları sonrasında devlet destekli düşük faizli evlilik kredisi planı gündeme geldi. Bu kredi sayesinde evlenmeyi planlayan çiftler, evlilik hazırlıkları sırasında ihtiyaç duyacakları nakit parayı kolaylıkla karşılayabilecekler. Tüm ayrıntılar haberimizde...

Finans
09 Nisan 2023 - 18:45
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Yeni evlenecek çiftlere devletten tam destek! 250.000 TL evlilik kredisi için düğmeye basıldı: Düğün masraflarına ilaç gibi gelecek


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçime kadar sürprizlerle dolu bir süreç olacağı açıklamaları sonrasında devlet destekli düşük faizli evlilik kredisi planı gündeme geldi. Bu kredi sayesinde evlenmeyi planlayan çiftler, evlilik hazırlıkları sırasında ihtiyaç duyacakları nakit parayı kolaylıkla karşılayabilecekler. Tüm ayrıntılar haberimizde...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçime kadar sürprizlerle dolu bir süreç olacağı açıklamaları sonrasında devlet destekli düşük faizli evlilik kredisi planı gündeme geldi. Bu kredi sayesinde evlenmeyi planlayan çiftler, evlilik hazırlıkları sırasında ihtiyaç duyacakları nakit parayı kolaylıkla karşılayabilecekler ve 10 yıl vade imkanından faydalanabilecekler. Ancak detaylar henüz tam olarak netleşmemiş durumda ve çalışmalar devam ediyor. Bunun yanı sıra, ayrıca Aile Hesabı, Öğrenci Harçlığı ve Vatandaşlık Maaşı gibi diğer destek programlarının da hayata geçirilmesi söz konusu olabilir. Henüz bu konular hakkında net bir açıklama yapılmadı ancak yakın zamanda detayların açıklanması bekleniyor.

AİLE HESABI

NİK



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçime doğru sürprizleri olduğunu açıklamasının ardından, AK Parti ve ilgili kurumlar bu sürprizler üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Şu anki bilgilere göre, yakın zamanda açıklanacak sürprizler arasında Aile Hesabı oluşturulması, vatandaşlara yönelik bir fon oluşturulması ve gençlere bayram ikramiyeleri verilmesi yer alıyor. Aile hesabı, aile bütçelerini daha kolay yönetebilmeleri ve tasarruf yapabilmeleri için planlanıyor. Vatandaşlık Fonu ise vatandaşlara çeşitli alanlarda ekonomik destek sağlayabilecek bir fon oluşturmayı hedefliyor. Gençlere Bayram İkramiyesi ise özellikle gençlerin bayramlarda daha rahat ve keyifli zaman geçirmeleri amacıyla planlanıyor. Ancak, henüz uygulamanın ne zaman başlayacağına dair net bir açıklama yapılmadı ve detaylar ilgili kurumlar tarafından açıklanacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçime doğru açıkladığı sürprizlerden biri, yeni evlenecek çiftlere yönelik Aile Hesabı oluşturulmasıdır. Bu kredi sistemi, çiftlerin evlilik hazırlıkları, düğün masrafları ve benzeri harcamalarını karşılamalarına yardımcı olmayı hedefliyor. Kamu bankalarından düşük faizli kredi alarak evlilikle ilgili harcamalarını daha rahat yönetebilecek olan çiftler, ekonomik sıkıntı yaşamadan evlilik sürecini daha keyifli hale getirebilecekler.

Aile Hesabı kapsamında sağlanacak olan kredinin tutarı yaklaşık 250 bin lira civarında olacak. Geri ödeme süreci ise 2-3 yıl geri ödemesiz dönemle başlayacak ve daha sonrasında 10 yıla yayılan vadelerle devam edecek. Bu sayede çiftler, finansal yüklerini daha rahat taşıyabilecek ve evlilik sonrası döneminde maddi olarak zorlanmamış olacaklar.

Ancak henüz Aile Hesabı uygulamasının ne zaman hayata geçirileceği ve detayları kesinleşmemiş durumda. Konuyla ilgili çalışmaların sürdüğü ve detayların ilerleyen günlerde açıklanacağı belirtiliyor.

BAYRAM HARÇLIĞI

ÖĞRENCİ

Öğrencilere yönelik Bayram Harçlığı, üniversite öğrencilerine dini bayramlarda özel maddi destek sağlama amacıyla planlanan bir uygulamadır. "Bayram Harçlığı" adı altında verilecek olan bu ikramiyenin miktarının yaklaşık bin lira civarında olacağı tahmin ediliyor. Bu uygulama sayesinde, öğrenciler bayram dönemlerinde ekonomik olarak daha rahat bir şekilde hareket edebilecek ve bayramları daha keyifli bir şekilde geçirebilecekler.

Öğrenciye Bayram İkramiyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim sürecinde açıkladığı sürprizler arasında yer alıyor. Ancak henüz, bu uygulamanın ne zaman hayata geçirileceği ve hangi detaylarla uygulanacağı kesinleşmemiş durumda. Konuyla ilgili çalışmaların sürdüğü ve detayların ilerleyen günlerde açıklanacağı belirtiliyor.

VATANDAŞLIK MAAŞI

PARA

Vatandaşlık Maaşı, doğumundan itibaren bir fon içinde belirli miktarda para biriktirilmesi ve 18 yaşına geldiklerinde bu birikmiş parayı belli koşullarda kullanabilme imkânı sağlayacak bir uygulamadır. Bu sistem, vatandaşların hayatlarının belirli dönemlerinde ekonomik destek almasını amaçlıyor ve "vatandaşlık maaşı" olarak adlandırılıyor.

Vatandaşlık Maaşı kapsamında kurulacak olan Vatandaşlık Fonu'nda, her çocuk için doğumundan itibaren devlet tarafından belirli bir miktar para yatırılacak. Bu miktarın aylık olarak 100-200 TL arasında olması öngörülüyor. 18 yaşını dolduran vatandaşlar, biriken paralarını belli koşullar dahilinde çekebilecekler.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim sürecinde açıkladığı sürprizlerden biri olan Vatandaşlık Maaşı'nın ne zaman hayata geçirileceği ve detayları henüz kesinleşmemiş durumda. Ancak konuyla ilgili çalışmaların devam ettiği ve detayların ilerleyen günlerde açıklanacağı belirtiliyor.

EDİTÖR
Nesibe Göven Atalay
Nesibe Göven Atalay
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