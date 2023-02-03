Yeni evlenecek gençler yandı! Bir koltuk takımının fiyatını duyunca küçük dilinizi yutacaksınız! Ev almak ev döşemekten daha ucuz!













TÜRK MOBİLYALARI DÜNYANIN GÖZDESİ!

DÜNYA PAZARLARINDA ETKİLİYİZ!

AHŞAP OYMA SANATIYLA ÜRETİLİYOR

Yüksek enflasyon nedeniyle maliyetlerin artması mobilya sektörünü de etkiliyor. Covid-19 salgını sonrasında emtia fiyatlarındaki artış nedeniyle dünya genelinde tedarik zincirlerinde ve lojistikte yaşanan sorunlar tüm ülkelerin ekonomilerinde olumlu etki bırakmadı. Bu sürecin sonucu ülkeye yüksek enflasyon olarak dönse de mobilya sektörü de artan maliyetlerden şikayetçi.Mobilya sektörü temsilcileri, ülke ekonomilerini sarsan enflasyonun mobilya sektörünü de ciddi şekilde etkilediğini belirtiyor. Hammadde teminindeki sorunlar ve artan genel giderler nedeniyle mobilya fiyatlarının artık araba ve hatta ev fiyatlarıyla rekabet ettiği kaydediliyor. En ucuz koltuk takımı 15 bin ile 25 bin lira arasında, yatak odaları ise 25 bin ile 40 bin lira arasında değişiyor. Mobilya segmentine göre üst sınıf yükseldikçe fiyatlar yaklaşık bir milyon liraya yükseldi. Kullanılan malzeme ve işçilik nedeniyle fiyatlar daha yüksek olsa da, ahşap oyma sanatının kullanıldığı mobilya ürünlerinin fiyatlarının neredeyse araba ve ev fiyatlarıyla yarıştığı kaydediliyor.Asortie Mobilya Yönetim Kurulu Başkanı Murat Erat, önümüzdeki 10 yılda mobilyanın otomotiv ve tekstil gibi ana sektörler arasında yer alacağını öngördüklerini söyledi. Murat Erat, Türkiye'nin ikinci hatta üçüncü mobilya üreten ülkeler arasında yer almadığını vurgulayarak, Türk mobilyasının dünyanın pek çok ülkesinde aranan mobilya haline geldiğine değindi.Kullanıcıların özellikle yurtdışında el yapımı klasik ve lüks mobilyaları beğendiklerini kaydeden Erat, bu nedenle Türk mobilyalarına olan talebin arttığını ifade etti. Erat, ülkemizin özellikle lüks ve klasik mobilya ihracatında dünya devleri ile rekabet eder hale geldiğini belirtti. Erat, dünyanın önde gelen mobilya üreticisi olan Türk firmalarının artık dünya pazarında söz sahibi olabildiğini belirtti.Yaptıkları mobilyalarda doğal ahşap kullanmanın kendileri için çok önemli olduğunu çünkü Asortie Mobilya'nın kendileri için çok önemli olduğunu söyleyen Erat, her profile uygun renk ve kumaş ürettiklerin i söyledi. I. Murat Erat, ağacın gerekli bir argüman olduğunu söyleyerek, ‘Özellikle bu topraklarımızda gelişen ahşap oyma sanatı ile sanat eserine dönüştürdüğümüz mobilyalarımız en büyük gururumuz. Gelecekte her biri antika olacak özelliklere sahip” ifadelerine yer verdi.