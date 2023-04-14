Kredi
14 Nisan 2023 - 18:30

Yeni evlenecek gençlere devlet eli uzandı! Cumhurbaşkanı büyük desteği duyuruldu: Tamı tamına 150.000 TL düğün için verilecek! İşte şartlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni evlenen çiftlere yönelik 150 bin TL kredi hakkında açıklamalarda bulundu. İşte evlilik kredisi ile ilgili detaylar.

Kredi
14 Nisan 2023 - 18:30
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Yeni evlenecek gençlere devlet eli uzandı! Cumhurbaşkanı büyük desteği duyuruldu: Tamı tamına 150.000 TL düğün için verilecek! İşte şartlar


Türkiye'de evlenecek çiftlere yönelik kredilere dair son dönemlerde yoğun bir ilgi bulunuyor. kredi limiti ve şartları geniş bir şekilde gündemde yer alırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'nda sadece aday tanıtımlarına değil, aynı zamanda Türkiye gündemine de vurgu yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada evlenen çiftlere faizsiz kredi verileceğini ifade etti. Ancak, şu an için yeni evlenen çiftlere faizsiz kredi şartları ve kredi limiti hakkında detaylı bir bilgi bulunmamaktadır. Konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadığından, daha fazla bilgi beklenmektedir.

para

Yeni evlenenlere kredi 150 bin TL verilecek!



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına göre, yeni evlenecek çiftlere öngörülen kredi miktarı 150 bin TL olacak. Çiftler, 150 bin TL kredi ile ihtiyaçlarını karşılayabilecek ve evlilik sonrasında geri ödeme yapacaklar. Kredi, Aile ve Gençlik Bankası üzerinden faizsiz olarak verilecek. Geri ödeme süresi ise 2 yıl olarak belirlenmiş durumda. 2 yılın ardından başlayacak olan geri ödemelerde, taksit sınırı 48 ay olacak. Bu sayede, 2 yıl sonra düşük taksitlerle evlilik kredisi geri ödenebilecek.

Evlilik kredisi taksitleri, 150 bin TL için 48 ayda eşit olarak bölünecek ve her ay 3125 TL ödeme yapılması gerekecek.

EDİTÖR
Dilara Akkuş
Dilara Akkuş
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