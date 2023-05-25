Yeni evleneceklere müjde! Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: 150 bin TL faizsiz destek kredisi hesaplarda olacak! Başvuru yapacaklar o tarihe dikkat

Yeni evlenecek çiftler, AK Parti'nin seçim beyannamesinde yer alan evlilik kredisi programının şartlarını ve başvuru tarihlerini araştırıyorlar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu program kapsamında kurulacak Aile ve Gençlik Bankası aracılığıyla gençlere evlilik kredisi verileceğini açıklamıştır. Bu düzenleme ile yeni evlenecek çiftlere devlet destekli, 2 yıl geri ödemesiz ve faizsiz olarak 150 bin Türk Lirası evlilik kredisi imkanı sunulacaktır. 2023 yılında Türkiye'de faizsiz evlilik kredisi başvuruları için belirli tarihler ve şartlar uygulanmaktadır. Genellikle, başvurular belirli bir dönemde kabul edilir ve bu tarihler önceden duyurulur.
Bu kredinin amacı, evlenmek isteyen çiftlere finansal destek sağlamak ve faiz yükü olmadan evlilik masraflarını karşılamalarını kolaylaştırmaktır.
EVLİLİK KREDİSİ HAKKINDA DETAYLAR
Cumhurbaşkanı Erdoğan, evlilikleri teşvik etmek amacıyla Aile ve Gençlik Bankası aracılığıyla faizsiz evlilik kredisi sağlanacağını duyurdu. Bu kredi, yeni evlenen çiftlere 2 yıl geri ödemesiz ve 48 ay vadeli olarak sunulacak. Evlilik kredisinin kaynağı, kurulacak olan Aile ve Gençlik Bankası olacak. Bu banka, uluslararası standartlara uygun olarak dijital bir platformda hizmet verecek ve finansmanını Karadeniz gazı ve diğer petrol gelirlerinden oluşturulan fonlardan sağlayacak. Faizsiz evlilik kredisi miktarı 150 bin Türk Lirası olarak belirlendi. Yeni evlenen çiftlere başlangıçta 24 ay geri ödemesiz bir dönem sunulacak. Geri kalan 48 ay boyunca çiftler, belirlenen taksitlerle krediyi ödeyecekler.
BAŞVURULAR NE ZAMAN?
Bu kredi
programı, genç çiftlere evlilik sürecinde maddi destek sağlamayı hedefliyor. Yeni evlenecek çiftler, evlilik masraflarını karşılamak, konut edinmek veya başka ihtiyaçlarını karşılamak için bu faizsiz krediden faydalanabilecekler. Detaylı başvuru şartları ve tarihleri ilerleyen dönemlerde resmi açıklamalarla duyurulacaktır.