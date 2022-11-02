Yeni formül oluşturuldu, en düşük emekli maaşı belli oldu! İşte 2023'te hesaplara yatacak o rakam

2023 yılına kısa bir süre kala Türkiye’nin en önemli gündem maddeleri arasında memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranı oluyor. TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamlarının yüzde 90’lara dayanması ardından emeklilerin maaş zammı konusundaki beklentileri artarken, geçim dertleri de her geçen gün büyüyor. Bu nedenle yılbaşında emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı merak ediliyor.
3 aylık rakamlar netleştiEmeklilerin maaşına Ocak ve Temmuz ayında yapılan zam miktarı bir önceki 6 aylık enflasyon oranı kadar yapılıyor. SSK, Bağkur, Emekli Sandığı emeklileri Ocak 2023’te bir önceki 6 aylık enflasyon oranı kadar zam alacaklar.
Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, enflasyon yıllık yüzde 83,45, aylık yüzde 3,08 olmuştu. Emekli maaşlarında belirleyici olacak olan ise TÜFE endeksi olacak. Açıklanan veriler doğrultusunda SSK ve Bağkur emekli zammı için üç aylık rakamlar netleşti. Emeklilerin dikkat kesildiği Ekim ayı enflasyon oranları TÜİK tarafından 3 Kasım Perşembe günü açıklanacak. TÜİK’in Ekim ayı verilerini de duyurması ardından enflasyon oranı belirlenecek ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranının belirlenmesi için son iki veriye ihtiyaç duyulacak. Ocak ayı itibarıyla ise zamlı emekli maaşları hesaplara yatırılmaya başlanacak.