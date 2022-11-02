EKONOMİ
02 Kasım 2022 - 18:26

Yeni formül oluşturuldu, en düşük emekli maaşı belli oldu! İşte 2023'te hesaplara yatacak o rakam

Emekli maaş zammı için geri sayım devam ederken çeşitli hesaplamalar yapılıyor. Asgari ücret endeksli hesaplama üzerinde duruluyor. İşte 2023 en düşük emekli maaşı hesaplamaları...

EKONOMİ
02 Kasım 2022 - 18:26
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Yeni formül oluşturuldu, en düşük emekli maaşı belli oldu! İşte 2023'te hesaplara yatacak o rakam


2023 yılına kısa bir süre kala Türkiye’nin en önemli gündem maddeleri arasında memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranı oluyor. TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamlarının yüzde 90’lara dayanması ardından emeklilerin maaş zammı konusundaki beklentileri artarken, geçim dertleri de her geçen gün büyüyor. Bu nedenle yılbaşında emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı merak ediliyor.

3 aylık rakamlar netleşti

Emeklilerin maaşına Ocak ve Temmuz ayında yapılan zam miktarı bir önceki 6 aylık enflasyon oranı kadar yapılıyor. SSK, Bağkur, Emekli Sandığı emeklileri Ocak 2023’te bir önceki 6 aylık enflasyon oranı kadar zam alacaklar.



Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, enflasyon yıllık yüzde 83,45, aylık yüzde 3,08 olmuştu. Emekli maaşlarında belirleyici olacak olan ise TÜFE endeksi olacak. Açıklanan veriler doğrultusunda SSK ve Bağkur emekli zammı için üç aylık rakamlar netleşti.

Emeklilerin dikkat kesildiği Ekim ayı enflasyon oranları TÜİK tarafından 3 Kasım Perşembe günü açıklanacak. TÜİK’in Ekim ayı verilerini de duyurması ardından enflasyon oranı belirlenecek ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranının belirlenmesi için son iki veriye ihtiyaç duyulacak. Ocak ayı itibarıyla ise zamlı emekli maaşları hesaplara yatırılmaya başlanacak.

En düşük emekli maaşı asgari ücret mi olacak?

Hükümet tarafından yapılan açıklamalarda, maaşlara enflasyonun üzerinde bir düzenleme yapılacağının müjdesi verilmiş ve vatandaşların enflasyona ezdirilmeyeceği her seferinde vurgulanmıştı. Bu açıklamaların ardından geçinmekte zorluk çeken emeklilerin maaşına kallavi bir zam yapılması bekleniyor. En düşük emekli maaşının asgari ücrete endekslenmesi konusu gündemdeyken, yüzde 60 formülüne göre en düşük emekli maaşı 4 bin 950 TL, asgari ücret endeksli yüzde 70 formülünde ise en düşük emekli maaşı 5 bin 775 lira olacak.

Emekli maaş zammıyla ilgili hesaplamalar devam ederken son tablo Aralık ayında ortaya çıkacak. Pandemi döneminde en düşük emekli maaşı 1.500 liraya sabitlenirken 2022 yılı itibarıyla en düşük emekli maaşı 3 bin 500 lira olmuştu. Yeni yılda emekli maaşının asgari ücrete endekslenmesi ya da asgari ücrete yakınlaştırılması hedefleniyor. Emeklilerden gelen talep ise emekli maaşlarının daha yüksek tutarlarda olması üzerine.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
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