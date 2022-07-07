Yeni İngiltere Başbakanı kim olacak, adaylar belli mi? Boris Johnson'ın yerine geçecek aday isimleri







İngiltere başbakanlık seçimleri ne zaman?

Yeni İngiltere başbakanı kim olacak?







1- Steve Baker

2- Penny Mordaunt

3- Rishi Sunak

4- Liz Truss

5- Ben Wallece

6- Sajid Javid

7- Nadhim Zahawi

8- Tom Tugendhat

9- Jeremy Hunt

10- Dominic Raab

Dünya gündeminde birkaç gündür büyük bir yer edinen İngiltere hükümetinin baskı sonucunda İngiltere Başbakanı Boris Johnson, partisinin liderliğinden istifa ettiğini duyurdu. Ayrıca Johnson, başbakanlık görevine yeni bir lider seçilene kadar devam edeceği açıklamasında bulundu. Bunun üzerineyse yeni İngiltere başbakanının ise kim olacağı merak edilmeye başladı. Aynı zamanda yeni başbakan adaylarının arasında hangi isimlerin bulunduğu da araştırmalara konu oldu.İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Başbakan Boris Johnson, bugün parti liderliğinden istifa edecek. Johnson'ın liderlik yaptığı iktidardaki Muhafazakar Parti içerisinde ise yeni bir liderlik yarışı başlayacak. Partinin yeni liderlerini seçmeleri ise Ekim ayında gerçekleşecek.İngiltere ve dünya gündemine bomba gibi düşen Boris Johnson’ın istifa haberi sonrasında ise yerini kimlerin alabileceği merak edilir oldu. Henüz Boris Johnson’ın yerine kimin geçeceğine karar verilmemiş olsa da geçebilecek isimler ise şöyle sıralandı:İngiliz kulislerinde ismi duyulan isimler arasında yer alan Muhafazakar Parti'den milletvekili Steve Baker, Başbakan Boris Johnson'ın istifası sonrasında aday olacağını açıkladı. 51 yaşındaki vekil, adaylık açıklamasında, seçimi kazanırsa Boris Johnson'ın yeşil politikalarının çoğunda iptal kararı alacağını ifade etti.Muhafazakar Parti üyelerinden biri olan Penny Mordaunt, Boris Johnson'un yerini alabilecek isimlerden biri.İngiltere Maliye Bakanı olan Rishi Sunak, dün vermiş olduğu istifasının ardından Boris Johnson'ın yerine geçecek doğal bir mirasçı olarak görülüyordu. Fakat, art arda ortaya çıkan skandallar sonrasındaysa kendisine duyulan güvenin ciddi oranda sarsıldığı yine de başbakan olabileceği konuşuluyor.Eylül ayından bu yana İngiltere Dışişleri Bakanı olarak görev yapan Liz Truss, hem parti hem de kabine içinde sağlam bir yere sahip. Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı savaşta İngiltere adına önemli bir rol oynayan bakanın Johnson'un yerine geçebileceği konuşuluyor.Boris Johnson'un başbakanlığı süresince İngiltere Savunma Bakanı olarak hizmet veren yapan Ben Wallace, özellikle Ukrayna savaşının başlamasıyla öne çıkan isimlerden. Ukrayna işgaline verilen tepkiyi ele alış biçiminin beğenilmesiyle Wallece, 'geleceğin başbakanı' olarak görülmeye başlandı.Kabinede ilk olarak istifasını sunan Sağlık Bakanı Sajid Javid, 2019’da Muhafazakar Parti’nin liderliğine aday olan isimlerden biri oldu. 51 yaşındaki Javid, 2018 yılından 2019 yılına kadar İçişleri Bakanı, sonrasında 2020 yılının Şubat ayına kadarsa Maliye Bakanı olarak hizmet vermiştir.Boris Johnson’a olan güvenini kaybettiğini dile getirerek istifasını veren Maliye Bakanı Rishi Sunak’ın yerine getirilen yeni Maliye Bakanı Nadhim Zahawi’nin de başbakan olabileceği konuşuluyor.Muhafazakar Parti'nin en ılımlı isimlerinden görülen Tom Tugendhat, Dışişleri Bakanlığı'nda Dış ilişkiler komitesi başkanı olarak görev yapmaktadır. Geçen günlerde yaptığı açıklamalar sonrasındaysa Boris Johnson'dan sonra aday olma ihtimaline yeşil ışık yakmıştı.2010-2018 yılları arasında Sağlık Bakanı olarak hizmet veren Jeremy Hunt, 2019’da gerçekleşen seçimlerde Boris Johnson'a son turda yenilerek liderliği kaptırmıştı. O zamandan beri arka planda kalıp hükümeti eleştirmeye devam eden Hunt'ın liderlik için yeniden bir adım atacağı düşünülüyor.Boris Johnson’ın yönetimindeyken daha önce Dışişleri Bakanı olarak hizmet veren Başbakan Yardımcısı ve Adalet Bakanı olan Dominic Raab, 2019’da Muhafazakar Parti seçimlerinde 6. sırada yer almıştı.