TEKNOLOJİ
19 Kasım 2022 - 12:07

Yeni Iphone bu 5 özellikle gelecek! Yeni Pro modelleri farklılaşıyor

Apple'ın iPhone 15 serisini tanıtmasına daha yaklaşık 10 ay varken, söylentiler şimdiden üst düzey Pro modellerinin önümüzdeki yıl standart modellere kıyasla normalden daha da fazla ayrıcalıklı özelliğe sahip olacağını gösteriyor.

TEKNOLOJİ
19 Kasım 2022 - 12:07
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Yeni Iphone bu 5 özellikle gelecek! Yeni Pro modelleri farklılaşıyor


Apple'ın iPhone 15 serisini tanıtmasına daha yaklaşık 10 ay varken, söylentiler şimdiden üst düzey Pro modellerinin önümüzdeki yıl standart modellere kıyasla normalden daha da fazla ayrıcalıklı özelliğe sahip olacağını gösteriyor.

Eylül ayındasunulan 14 modelleri için teknoloji analisti Ming-Chi Kuo, iPhone 14 Pro modellerinin güçlü satışlarının Apple'ı iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max ile standart iPhone 15 ve iPhone 15 Plus arasındaki farklılaşmayı artırmaya teşvik ettiğini söyledi. Ancak birçok donanım değişikliğinin muhtemelen en az birkaç yıl önceden planlandığını belirtmek gerekir.



 

15pro özellikleri

Şu anda iPhone 15 Pro modellerine özel olacağı söylenen en az beş özellik var:

A17 çip: 

Japon yayın kuruluşu Nikkei Asia'ya göre iPhone 15 Pro modelleri, ikinci nesil 3nm sürecine dayalı olarak üretilen ve performans ve verimlilik iyileştirmeleri sağlayan bir A17 Bionic çip ile donatılacak. Raporda, 2023'ün yeni iPhone serisinin yalnızca Pro modellerinin Apple'ın en yeni çipine sahip olacağı üst üste ikinci yıl olabileceği iddia edildi.

Daha hızlı USB-C portu: 

Analist Ming-Chi Kuo'ya göre iPhone 15 Pro modelleri en az USB 3.2 veya Thunderbolt 3 destekli bir USB-C portuna sahip olacak ve bu da cihazların Lightning'li mevcut iPhone'lara kıyasla bir kabloyla önemli ölçüde daha yüksek veri aktarım hızlarına sahip olmasını sağlayacak. Kuo, standart iPhone 15 modellerindeki USB-C portunun Lightning gibi USB 2.0 hızlarıyla sınırlı kalacağını söyledi.

Artırılmış RAM: 

Tayvanlı araştırma şirketi TrendForce'a göre iPhone 15 Pro modelleri artırılmış 8GB RAM ile donatılacak, standart modeller ise muhtemelen şu anda olduğu gibi 6GB RAM'e sahip olmaya devam edecek. Ek RAM, Safari gibi uygulamaların arka planda daha fazla içeriği aktif tutmasını sağlayarak uygulamanın yeniden açıldığında içeriği yeniden yüklemesini önleyebilir.

Dokunmatik düğmele: 

Kuo'ya göre iPhone 15 Pro modelleri dokunmatik ses ve güç düğmelerine sahip olacak. Analist, cihazların, en son iPhone SE'deki Ana Ekran düğmesine veya yeni MacBook'lardaki izleme dörtgenine benzer şekilde, fiziksel olarak hareket etmeden düğmelere basma hissini simüle etmek için dokunsal geri bildirim sağlayan iki ek Taptic Engines ile donatılacağını söyledi.

iPhone 15 Pro Max için artırılmış optik zoom: 

Kuo'ya göre iPhone 15 Pro Max bir periskop telefoto lense sahip olacak. Bu, cihazın iPhone 14 Pro modellerindeki 3x'e kıyasla en az 10x optik yakınlaştırmaya sahip olmasıyla sonuçlanabilir.

Bloomberg'den Mark Gurman, artan farklılaşma nedeniyle iPhone 15 Pro Max'in potansiyel olarak iPhone 15 Ultra olarak yeniden adlandırılabileceğini söyledi.

EDİTÖR
Merve Morova
Merve Morova
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