GÜNDEM
12 Kasım 2022 - 18:05

Yeni İsrail Büyükelçisi Şakir Özkan Torunlar kimdir, kaç yaşında, önceki görevi neydi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 2018 yılından sonra ilk kez İsrail'e büyükelçi atandı. Şakir Özkan Torunlar, İsrail Büyükelçisi oldu.

GÜNDEM
12 Kasım 2022 - 18:05
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Yeni İsrail Büyükelçisi Şakir Özkan Torunlar kimdir, kaç yaşında, önceki görevi neydi?


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yeni atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete’de yayımlandı. 12 Kasım 2022 tarihi itibarıyla Türkiye’nin İsrail Büyükelçiliğine Şakir Özkan Torunlar atandı. Bu gelişmenin ardından Şakir Özkan Torunlar ile ilgili detaylar merak edilmeye başlandı.

İsrail Büyükelçisi Şakir Özkan Torunlar kimdir?

Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararı sonrasında günün en çok araştırılan konularından biri yeni İsrail Büyükelçisi Şakir Özkan Torunlar’ın biyografisi oldu. Daha önce Dış Politika Dayanışma Kurulu Üyesi olan Torunlar, 12 Kasım 2022 tarihinden itibaren Türkiye’nin İsrail Büyükelçisi olarak görev yapacak.



1960 yılında Mersin’de doğan Şakir Özkan Torunlar, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunudur. 1983 yılında Dışişleri Bakanlığı’nda görev almaya başladı. Dış görevlerde de yer alan isim, Ortadoğu Genel Müdür yardımcılığı ve Güvenlik İşleri Genel Müdür Yardımcılığı yapmıştır.

2008 – 2010 yılları arasında Bangladeş Büyükelçisi olmuş, 2014 yılına kadar Kudüs Başkonsolosu olarak Filistin Büyükelçiliği yapmıştır. 2017 – 2021 yılları arasında Hindistan Büyükelçisi olarak görev almıştır. Çok iyi derecede İngilizce ve Fransızca bilen Şakir Özkan Torunlar, İsrail Büyükelçisi olarak atandı. 2021 yılından bu yana Dış Politika Danışma Kurulu üyesidir. Öte yandan Şakir Özkan Torunlar 2018 yılından sonra ilk kez İsrail’e atanan büyükelçi olmuştur.

Torunlar, evli ve bir çocuk babasıdır.

12 Kasım 2022 tarihli Cumhurbaşkanlığı atama kararlarının ardından birçok isim yeni görevlere atandı ve birçok isim de görevden alındı.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
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