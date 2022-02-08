Yeni kafe düzeni geliyor! 1 kahve ile saatlerce oturma düzeni tarihe karışıyor

Artan enerji maliyetleri sonucunda zor durumda kalan işletmeler kendilerince bu duruma çare aramaya başladılar. Artan enerji maliyetlerini karşılayabilmek için bazı restoranlar müşterilerden ısıtıcı ücreti talep ederken bazıları ise fiyatları menülerine yansıtıyor. Tüm Restoran ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Başkanı Ramazan Bingöl konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, ''Bu dönemde küçük ölçekli restoranlar kapanmaya kadar gidebilir. Restoran ve kafeler artan maliyetleri müşterilere yansıtmak zorunda. 1 kahve içip saatlerce kafelerde oturma dönemi sona eriyor'' dedi.
''Artan enerji maliyetleri bazı Kafe restoranların kapanmasına neden olabilir''
Son dönemlerde ekonomide fiyatları artan ürünlerin ve artan enerji fiyatları işletmelerin belinin bükmeye başladı. Kafe ve restoranlar artan maliyetler karşısında ayakta kalabilmek adına fiyatlarında artışlara gitmeye başladılar.Bu konu hakkında Bingöl, ''Isıtıcılardan fiyat talep eden işletmelerin çok fazla olmadığını düşünüyorum. Dünyada enerji maliyetleri çok fazla yükseldi. Bu artış herkese yansıyor. Müşteriler ve işletmeler kendilerine göre bir düzenek kuruyorlar. 30 - 40 kişilik bir işletmeye bir müşteri gidip saatlerce oturabiliyor. İşletmelerin müşteriden ısıtıcı fiyatı talep etmesi normal bir durum. Müşteri bu fiyatlandırmayı kabul ederse bu sistemle devam edebilirler. Müşteriler talep göstermez ise artan enerji maliyetleri nedeniyle işletmeler kapanmaya kadar gidebilir. Bu konu arz ve talep oldukça sürdürülebilir'' şeklinde konuştu.
Herkesin her yerde kafe ve restoran açtığı bir dönem yaşandığını aktaran Bingöl, ''Artan enerji ve gıda maliyetlerinde ciddi bir artış oldu. Bu artışları kaldırabilen işletmeler ayakta kalacaktır. Bu MAliyet artışı sonucu kafe ve restoran işletmelerinde kapanmalar da yaşanacaktır. Müşteri açısından bakacak olursak da orta sınıf insanlar biraz ayrışıyor. Farklı semtlerde içilen kahvenin maliyeti bir olmuyor. Vatandaş kendi ekonomisine göre tercihini yapacak. Bu maliyetleri işletmeler müşterilere yansıtmak zorunda. Aksi takdirde bu işletmeler kapanacaktır. Bu süreç müşteri için de işletmeler içinde zor geçiyor'' diye konuştu.
"Bazı işletmelerde enerji maliyetleri kiranın 2 katına kadar yükseldi"
Kafe ve restoranların hem giderleri karşılamak hem de kar yapmak amacıyla artan kiraları ,maliyetler ve enerji giderlerinin karşılanması amacıyla fiyatlarda yükselme yada bazı giderlerin bedellerinin müşteriye yansıtma gibi tedbirler almak zorunda kaldıkları aktarılırken 1 kahve içip saatlerce kafelerde oturma döneminin artık sona erdiği belirtildi.
''Artan enerji maliyetleri bazı Kafe restoranların kapanmasına neden olabilir''
Son dönemlerde ekonomide fiyatları artan ürünlerin ve artan enerji fiyatları işletmelerin belinin bükmeye başladı. Kafe ve restoranlar artan maliyetler karşısında ayakta kalabilmek adına fiyatlarında artışlara gitmeye başladılar.Bu konu hakkında Bingöl, ''Isıtıcılardan fiyat talep eden işletmelerin çok fazla olmadığını düşünüyorum. Dünyada enerji maliyetleri çok fazla yükseldi. Bu artış herkese yansıyor. Müşteriler ve işletmeler kendilerine göre bir düzenek kuruyorlar. 30 - 40 kişilik bir işletmeye bir müşteri gidip saatlerce oturabiliyor. İşletmelerin müşteriden ısıtıcı fiyatı talep etmesi normal bir durum. Müşteri bu fiyatlandırmayı kabul ederse bu sistemle devam edebilirler. Müşteriler talep göstermez ise artan enerji maliyetleri nedeniyle işletmeler kapanmaya kadar gidebilir. Bu konu arz ve talep oldukça sürdürülebilir'' şeklinde konuştu.
Herkesin her yerde kafe ve restoran açtığı bir dönem yaşandığını aktaran Bingöl, ''Artan enerji ve gıda maliyetlerinde ciddi bir artış oldu. Bu artışları kaldırabilen işletmeler ayakta kalacaktır. Bu MAliyet artışı sonucu kafe ve restoran işletmelerinde kapanmalar da yaşanacaktır. Müşteri açısından bakacak olursak da orta sınıf insanlar biraz ayrışıyor. Farklı semtlerde içilen kahvenin maliyeti bir olmuyor. Vatandaş kendi ekonomisine göre tercihini yapacak. Bu maliyetleri işletmeler müşterilere yansıtmak zorunda. Aksi takdirde bu işletmeler kapanacaktır. Bu süreç müşteri için de işletmeler içinde zor geçiyor'' diye konuştu.
"Bazı işletmelerde enerji maliyetleri kiranın 2 katına kadar yükseldi"
Kafe ve restoranların hem giderleri karşılamak hem de kar yapmak amacıyla artan kiraları ,maliyetler ve enerji giderlerinin karşılanması amacıyla fiyatlarda yükselme yada bazı giderlerin bedellerinin müşteriye yansıtma gibi tedbirler almak zorunda kaldıkları aktarılırken 1 kahve içip saatlerce kafelerde oturma döneminin artık sona erdiği belirtildi.