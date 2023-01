Yeni kimlik kartı kaybedenlerin gözü yaşlı! Yenisi çıkarmak için dünya kadar para ödeyeceksiniz!

TC KİMLİĞİNİ KAYBEDENLERE BÜYÜK ŞOK! ÖYLE BİR ZAM GELDİ Kİ ARTIK BOYNUNUZDA TAŞIYACAKSINIZ!







Türkiye'de, ulusal kimlik kartı (TC kimlik) birincil kimlik belirleme aracı olarak kullanılmaktadır ve her vatandaş bunu her zaman yanlarında bulundurmakla yükümlüdür. Kimlik kartınızı kaybetmek para cezasına neden olabilir ve kaybederseniz büyük bir sorundur. Günlük hayatın olmazsa olmazı haline gelen belgeyi kaybetmemek için insanlara ekstra önlemler almaları yönünde çağrılarda bulunulmuştur. Kimlik kartınızı kaybederseniz, para cezası ödemek zorunda kalabileceğinizi ve bunun birçok insan için büyük bir şok olduğunu unutmamak önemlidir. Kişilerin kimlik kartlarını kaybetmemek için her zaman yanlarında taşımaları önerilir.TC kimlik yenilemek isteyenler için ya da kaybedenler için iç acıtacak bir zam geldi. Artık yanınızdan ayırmadan taşıyacağınız TC kimlik ücreti işte ne kadar olmuş detaylarda...Doğum veya başka nedenlerle düzenlenen veya değiştirilen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı (Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartları) için ücret 83 Türk Lirası, kayıp nedeniyle yeniden çıkarılan kimlik kartı için ise 166 Türk Lirası olacaktır.Kimlik kartınızın kaybolması veya çalınması durumunda öncelikle ALO 199 çağrı merkezini aramanız gerekmektedir. Değilse, nüfus müdürlüğüne (nüfus müdürlüğü) bizzat gitmeniz gerekir. Yeni bir kimlik kartı başvurusunda bulunmak için randevu almanız gerekecektir. Bulunduğunuz yere göre Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesi https://randevu.nvi.gov.tr/ adresinden randevu alabilirsiniz . Online randevu almak istemeyenler için telefon seçeneği de bulunmaktadır. Alo 199'u arayarak randevu alabilirsiniz.2023 yılında yeni bir kimlik kartı (Kayıp Kimlik Başvurusu) başvurusunda bulunmak için aşağıdaki belgelere ihtiyacınız olacak: -Son 6 ay içerisinde çekilmiş biyometrik fotoğraf.-Kayıp bir kimlik kartının değiştirilmesi için 75 TL ücretin ödenmesi. -Pasaport, sürücü belgesi, aile cüzdanı, memur kimliği, avukat kimliği veya nüfus dairesi tarafından talep edilmesi halinde basın kimliği gibi ek kimlik belgeleri.