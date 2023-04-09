Yeni kimlik kartı olan araç sahipleri dikkat! Bakanlıktan son dakika duyurusu: Bunu yapmayan ceza alacak!







İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN CEZA UYARISI!







İçişleri Bakanlığı çipli kimlik kartı olan araç sürücüleri için uyarı yaptı. Mesaj ileterek duyuruda bulunuldu. Gönderilen uyarı mesajı nedir? Merak edilen detaylar haberimizde.Çipli kimlik kartı olan bütün araç sahiplerine Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğü tarafından duyuruda bulunuldu. Önemli uyarı mesaj yoluyla iletildi.Bütün araç sahipleri ve çipli kimlik kartı kullanan ehliyet sahiplerini ilgilendiren karar mesaj yolu ile duyuruldu. 2017 yılı Ocak ayı itibariyle eski nüfus cüzdanları değiştirilerek çipli, biyometrik verilerin yer aldığı yeni kimlik kartına geçildi. Milyonlarca vatandaş yeni çipli kimlik kartı için başvuru yapmışlardı. Yeni kimlik kartına geçilmişti. İçişleri Bakanlığı'na bağlı olan Nüfus Müdürlüğü tarafından mesaj yolu ile duyuruda bulunuldu.Mesajda şu şekilde açıklamada bulunuldu: "Lütfen sürücü belgesinin arka tarafında bulunan 'Sınıf Geçerlilik Tarihlerini' kontrol ediniz. Geçerlilik süresi biten veyahut yakın tarihte süresi bitecek sınıflarda araç kullanabilmeniz için, belgenizi yenilemeniz şartı bulunmaktadır. http://randevu.nvi.gov.tr internet adresinden randevu alarak, sürücü belgenizi yenileme başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz."