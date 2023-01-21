Yeni kimlik kartı olan bayram edecek! Ziraat Bankası ilk işleme 80.000 TL'yi trink ödeyecek! Parası olmayan paralanacak! Yapı kredi Bankası, Akbank bankası ve Ziraat Bankasından müjde var. İkisi özel biri kamu bankası anında tarafınıza 80 bin TL ihtiyaç kredi ödemesi yapacak. İşte detaylar...
ÜÇ BANKADAN ANINDA ÖDEME DESTEĞİ
Vatandaşın yüzünü güldürecek kredi kampanyaları gelmeye devam ediyor. Akbank, Yapı Kredi Bankası ve Ziraat Bankası vatandaşın yüzünü güldürecek kredi kampanyalarını yayınladı. Anında cebinizde 80 bin TL para bulacaksınız. İkisi özel biri kamu bankası olan bu bankaların yayınladıkları ortak bildirge ile vatandaşa uygun faizlerle kredi verilecek.
24 ay vadeli, uygun faiz oranlarıyla bu kampanyadan yararlanabileceksiniz. Kefil şartı aranmıyor. Acil olarak nakit para desteğine ihtiyaç duyan herkes bu kampanyaya başvuruda bulunabilir. 3 banka üzerinden şubeye bile gitmeye gerek kalmadan ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacaksınız. Ya da en yakın şubeye kimlik kartınız ile giderek kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Müşterilerine ödeme kolaylığı sağlayarak, uygun taksit seçenekleri ile de zorlamadan kredi imkanı sunuyor.