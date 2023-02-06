Yeni kimlik kartı olan bu bankalardan 17.000 TL alacak: Az önce duyuruldu

Yapı kredi Bankası ve Denizbank tarafından 18 bin TL'ye kadar 36 ay vadeli bireysel tüketici kredisi kullanımı için tüm vatandaşlara kredi notu 1400 ve üzerinde olması durumunda kredi ödemesi veriliyor.
Kredi
06 Şubat 2023 - 10:30
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Denizbank ve Yapı Kredi'den 36 ay vadeli kredi imkanı duyuruldu. Bu kampanya ile kredi notu 1400 üzerinde olan tüm vatandaşlara kolay ödeme imkanı sağlanan kredi verileceği paylaşıldı. İşte detaylar...
Kredi
06 Şubat 2023 - 10:30
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BİREYSEL TÜKETİCİ KREDİSİ KAMPANYALARI: YAPI KREDİ BANKASI VE DENİZBANK İLE 36 AY VADELİ KREDİ ÖDEMESİ Yapı Kredi Bankası ve Denizbank, bireysel tüketicilerin nakit ihtiyacını karşılayabilecekleri 18 bin TL'ye kadar 36 ay vadeli bireysel kredi ödemelerini sunmak için ortak bir kampanya başlattı. Banka kredi notu da dahil olmak üzere, bu kampanyadan faydalanmak isteyen tüm vatandaşlar ihtiyaç kredisi başvurusu gerçekleştirebilecek. 3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeli bireysel tüketici kredisi kullanacak kişilere, Yapı Kredi Bankası ve Denizbank tarafından aynı gün içinde kredi ödemesi verilecektir. Bankaların kredi politikalarına uygun olarak, kredi notu 1400 ve üzerinde olan tüm vatandaşlar için kredi ödemesi verilecektir. Bireysel kredi kullanmak isteyenler, Yapı Kredi Bankası üzerinden kredi başvurusu yapabilir veya Denizbank tarafından SMS ile kredi kampanyası başvurusu yapabilir.
BİREYSEL TÜKETİCİ KREDİSİ KAMPANYALARI: YAPI KREDİ BANKASI VE DENİZBANK İLE 36 AY VADELİ KREDİ ÖDEMESİ Yapı Kredi Bankası ve Denizbank, bireysel tüketicilerin nakit ihtiyacını karşılayabilecekleri 18 bin TL'ye kadar 36 ay vadeli bireysel kredi ödemelerini sunmak için ortak bir kampanya başlattı. Banka kredi notu da dahil olmak üzere, bu kampanyadan faydalanmak isteyen tüm vatandaşlar ihtiyaç kredisi başvurusu gerçekleştirebilecek. 3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeli bireysel tüketici kredisi kullanacak kişilere, Yapı Kredi Bankası ve Denizbank tarafından aynı gün içinde kredi ödemesi verilecektir. Bankaların kredi politikalarına uygun olarak, kredi notu 1400 ve üzerinde olan tüm vatandaşlar için kredi ödemesi verilecektir. Bireysel kredi kullanmak isteyenler, Yapı Kredi Bankası üzerinden kredi başvurusu yapabilir veya Denizbank tarafından SMS ile kredi kampanyası başvurusu yapabilir.
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