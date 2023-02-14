Kredi
14 Şubat 2023 - 13:45

Yeni kimlik kartı olan bu işlemi yapsın! IBAN numarasına göre 40.000 TL nakit desteği yağacak! Son tarihi kaçırmayın

Yapı Kredi Bankasından müşterilerine tam destek, büyük destek. İhtiyaç kredisinin faiz oranı ve vade oranı arttırıldı.

Kredi
14 Şubat 2023 - 13:45
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Yeni kimlik kartı olan bu işlemi yapsın! IBAN numarasına göre 40.000 TL nakit desteği yağacak! Son tarihi kaçırmayın
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39000 TL’ye varan ödemeleri TC kimlik numarası ile başvurmak artık mümkün. Yapı kredi Bankasından vatandaşlara nefes aldırtacak destek geldi.

39000 TL’yi Hemen Alın

Yapı Kredi Bankası ile ihtiyaç kredisi beş dakika içinden hesabınızda. Banka müşterisi olmanın yanında 39000 TL’ye kadar 36 ay vadeli ihtiyaç kredisini elde etmeniz mümkün. Başvurular herhangi bir masraf ödemesine gerek kalmadan ve gelir belgesiz şeklinde gerçekleşmektedir.



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Son zamanlarda fazlaca artan ihtiyaç kredisi ile bankalardaki yoğun kampanyalar eklenmekte. Lakin vatandaşlar özellikle de vade sayısının çok olması ve faiz miktarının az olmasına önem gösterir. Bunları sağlayan bankalar da sürekli olarak müşteri kazanmaya devam etmektedir. Yapı Kredi Bankası da bu bankalardan birisidir. 36 aya kadar vade seçenekleri ile müşterilerinin memnuniyetine ulaşmaktadır.

Yapı Kredi Bankasında Kredi Notu

Bankadan ihtiyaç kredisi alırken diğer önemli bir nokta da kredi notu olmaktadır. Kredi notunun fazla olması durumunda alacak olduğunuz kredi miktarı da artmaktadır.

Başvuru Nasıl Yapılır?

Yapı Kredi Bankası’ndan ihtiyaç kredisi almak için internet bankacılığını kullanabilir ya da 4411’e SMS yolu ile başvuru sağlayabilirsiniz. Diğer bir türlü de şubeye gitmeniz yeterli olacaktır.

EDİTÖR
Cansu Sağlam
Cansu Sağlam
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