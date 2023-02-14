Yeni kimlik kartı olan bu işlemi yapsın! IBAN numarasına göre 40.000 TL nakit desteği yağacak! Son tarihi kaçırmayın

39000 TL’ye varan ödemeleri TC kimlik numarası ile başvurmak artık mümkün. Yapı kredi Bankasından vatandaşlara nefes aldırtacak destek geldi.
39000 TL’yi Hemen AlınYapı Kredi Bankası ile ihtiyaç kredisi beş dakika içinden hesabınızda. Banka müşterisi olmanın yanında 39000 TL’ye kadar 36 ay vadeli ihtiyaç kredisini elde etmeniz mümkün. Başvurular herhangi bir masraf ödemesine gerek kalmadan ve gelir belgesiz şeklinde gerçekleşmektedir.
Son zamanlarda fazlaca artan ihtiyaç kredisi ile bankalardaki yoğun kampanyalar eklenmekte. Lakin vatandaşlar özellikle de vade sayısının çok olması ve faiz miktarının az olmasına önem gösterir. Bunları sağlayan bankalar da sürekli olarak müşteri kazanmaya devam etmektedir. Yapı Kredi Bankası da bu bankalardan birisidir. 36 aya kadar vade seçenekleri ile müşterilerinin memnuniyetine ulaşmaktadır.