Kredi
12 Şubat 2023 - 17:15

Yeni kimlik kartı olanlar dikkat! İhtiyacı olanlara ödeme yapılacak: 20.000 TL için bunu yapın

TC kimlik numarası üzerinden başvuru yapan herkese 19.000 TL ödeme yapılacağı müjdesi verildi. Denizbank ve Yapıkredi Bankası tarafından başlatılan kampanyayla beraber 3 ay ertelemeli olarak kredi paketi sunuldu. İşte vatandaşlara kolaylık sağlayan yeni kampanya detayları haberimizde yer almaktadır.

Kredi
12 Şubat 2023 - 17:15
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Yeni kimlik kartı olanlar dikkat! İhtiyacı olanlara ödeme yapılacak: 20.000 TL için bunu yapın
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TC kimlik numarası üzerinden başvuru yapılmasıyla beraber milyonlarca vatandaşa nakit destek verilir. Sadece TC kimlik numaranız üzerinden başvuru yapılmasıyla anında hesaplara 19 bin TL ödeme geçiyor. Banka kredi notu ve kredi siciliyle beraber birçok banka bu kampanyayı sunuyor. İşte ertelemeli ve ödeme kolaylığıyla başlatılan yeni kredi kampanyasına ilişkin merak edilenler...

19 BİN TL İHTİYAÇ KREDİSİ

Denizbank ve Yapı Kredi Bankası hesabınızın olmasıyla beraber herkes kimlik numarasıyla beraber başvuruda bulunabilir. Bankaların şubelerine gitmeye gerek kalmadan kredi onayı alarak hesabınıza bu ödemeyi yapabilirsiniz.



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Cep telefonları üzerinden kısa mesajla beraber dilediğiniz zaman kampanyaya katılım sağlamak ise mümkün. Denizbank üzerinden SMS ile kredi almak isteyenler mesaj kısmına kredim boşluk TC kimlik numarası ve doğum tarihini yazarak 3280'e kısa mesaj gönderir. Yapı Kredi Bankasının kampanyasından yararlanmak için ise TC kimlik numarası, aylık gelir ve doğum tarihi yazılarak 4411'e mesaj gönderimi yapılır.

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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