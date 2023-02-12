Yeni kimlik kartı olanlara acil olarak duyuruldu! Yarına kadar bu işlemin yapılması gerekiyor

T.C. kimlik numarasıyla ödeme mi almak istiyorsunuz? Bugün ve yarın nakit başvurusunda bulunarak kolay bir şekilde ödemeden yararlanabilirsiniz. T.C. kimlik numarasıyla başvuruda bulunarak uygun faiz oranlarıyla beraber kredi kullanacak olan tüm vatandaşlara ihtiyaç kredisi fırsatı sunacak olan Yapı Kredi Bankası bu kampanyayla beraber vatandaşlara kredi fırsatı sağlayacağını duyurdu. Yapı Kredi Bankası'na başvuruda bulunarak nakit alacak kişilere verilecek ödemelerde 50.000 TL'ye kadar düşük faizli kredi kullanmak isterseniz, bugün ve yarın son başvuru şansına sahipsiniz. Ayrıca, bu işlem için bankadan onay alınması gerekmektedir.
BANKADAN ONAY NASIL ALIRIM?
36 ay vadeli ihtiyaç kredisine başvuruda bulunarak, 50.000 TL kredi başvurusu yaparak, bankadan kredi onayı almak isteyenlerin daha önce bankalar aracılığıyla kredi ya da kredi kartı kullanmış olması banka tarafından talep edilmektedir. 50.000 TL 36 ay vadeli ihtiyaç kredisine başvuruda bulunarak, işlemleri yapacak vatandaşlara banka üstünden kolayca ödeme yapılacaktır. İlk taksiti 3 ay ertelemeli bir şekilde kullanabileceğiniz bu kredi kampanyalarına katılacak olan herkes dakikalar sonra kredi başvurusunun sonucunu öğrenebilir. Başvurunun onay alması halinde kredi ödemesi aynı gün içerisinde banka hesabına yatırılır.