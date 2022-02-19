Yeni Malatyaspor futbolcularından sahada 20 saniyelik protesto!

Bugün Süper Lig'in 26. haftasının maçlarından Yeni Malatyaspor ile Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. Kendi sahasında Antalyaspor'u konuk eden Yeni Malatyaspor’da futbolcuları sahaya çıktıktan sonra yaptıkları 20 saniyelik protesto ile dikkat çekti.
Lig'de 16 puanı olan Yeni Malatyaspor'un futbolcuları sahaya çıktıktan sonra hakemin maçın başlama düdüğünü çalmasıyla birlikte 20 saniye boyunca hareketsiz bekledi. Kimse olayın ne olduğuna anlam veremezken futbolculara Antalyaspor oyuncuları da destek verdi.
Protestonun sebebinin tam olarak nedeni bilinmezken maaş konusu ile ilgili olduğu söylentileri ise ağırlık kazandı. Yeni Malatyasporlu oyuncuların uzunca bir süredir maaş alamadıkları ve bu nedenle Antalyaspor karşılaşmasının hemen başında hareketsiz kalarak yönetime tepki göstermek istedikleri konuşulmaya başlandı.
Lig'de 16 puanı olan Yeni Malatyaspor'un futbolcuları sahaya çıktıktan sonra hakemin maçın başlama düdüğünü çalmasıyla birlikte 20 saniye boyunca hareketsiz bekledi. Kimse olayın ne olduğuna anlam veremezken futbolculara Antalyaspor oyuncuları da destek verdi.
Protestonun sebebinin tam olarak nedeni bilinmezken maaş konusu ile ilgili olduğu söylentileri ise ağırlık kazandı. Yeni Malatyasporlu oyuncuların uzunca bir süredir maaş alamadıkları ve bu nedenle Antalyaspor karşılaşmasının hemen başında hareketsiz kalarak yönetime tepki göstermek istedikleri konuşulmaya başlandı.