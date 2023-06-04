EĞİTİM
04 Haziran 2023 - 13:57

Yeni Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den öğretmenleri heyecanlandıran açıklama!

Yeni Milli Eğitim Bakanı olarak atanan Yusuf Tekin, yaptığı ilk açıklamasında, atama bekleyen öğretmenleri sevindirdi.

EĞİTİM
04 Haziran 2023 - 13:57
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Yeni Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den öğretmenleri heyecanlandıran açıklama!


Yeni dönemde Milli Eğitim Bakanı olarak kabinde görev verilen Yusuf tekin, atama bekleyen öğretmenlere ilk duyurusunu yaptı ve bu açıklama ile birlikte onlara umut verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün gece yeni Bakanlar Kurulu temsilcilerini açıkladı. Açıklanan isimler arasında Milli Eğitim Bakanı olarak görev yapan Mahmut Özeri'in yerine getirilen isim Yusuf Tekin de vardı.

İLK DUYURUSU ÖĞRETMENLERE

Yeni Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den öğretmenleri heyecanlandıran açıklama!



Teni Milli Eğitim Bakanı'nın adının açıklanmasından bu yana ilk açıklama oldu. Yusuf Tekin'in bekleyen öğretmenlere söylediği ilk sözler onları çok sevindirdi. Bakan Tekin, açıklamasında öğretmen ihtiyaçlarının daha öncesinden tespit edildiğini belirterek "Yeni Kabinemizi tebrik ederiz. İlk duyurum değerli hocalarım, arkadaşlar, personel sayısı sabittir ve ihtiyaçlar önceden belirlenir." diye konuştu.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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