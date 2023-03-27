Yeni nesil gençler dert babası oldu! Kredi kartı borcunda patlama: Resmen o rakama yükseldi!

Gençler alım güçleri düşmeye başladıkça borç batağına giriyor! Peki kredi kartı borçları ne kadar oldu? Gençlerin ekonomik durumu nasıl? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
GENÇLERİN BORÇLARI GÜNDEN GÜNE ARTIYORSon yapılan araştırmalara göre özellikle Z kuşağının borçları arttıkça artıyor. Gençler alım güçlerinin düşmesi sebebiyle sık sık borçlanıyor ve borçlarını öderken de zorlanıyorlar. Z kuşağı geçtiğimiz sene Mayıs ayına kadar olan döneme göre bu sene yüzde 3.1 oranda artış yaşandı.
Gençlerin kredi kartı borcu toplam 16 bin 283 dolar oldu. Gençlerin borçları yaşlılara göre daha az olsa bile bu nesilde en büyük artış bu dönemde yaşandı. Eski kuşaklara göre daha hızlı şekilde borçlanan genç vatandaşlar borçlarını da öderken zorlanıyor. Borç aksatmaya devam eden Z kuşağı 30 günü geçiren kredi kartı borçları, ipotek, öğrenci kredisi, araç kiralama ve araç kredisi ile ilgili artış yaşayan tek kuşak olarak tarihe geçti.