Bankaların yeni kampanyaları sayesinde araç sahibi olmak artık hayal değil. Halkbank ve ING Bank, faiz oranlarını düşürerek ve 3 ay geri ödeme ertelemesi yaparak araç kredisi kampanyaları başlattılar. Bu kampanyalarla birlikte araç sahibi olmak isteyen vatandaşlar büyük bir fırsat yakaladılar. Halkbank veya ING Bank aracılığıyla online ya da şubeler aracılığıyla araç kredisi başvurusu yapabilirsiniz. Bu kampanyalar rekor düzeyde başvuru aldığı için başvurularınızı hızlı bir şekilde yapmanız gerekiyor.
EKONOMİ
25 Şubat 2023 - 21:00
Yeni otomobil hayali kuran hızlı olsun! Kredilerde yeni dönem: Böyle fırsat 10 yılda bir olur!
Okuyucuların hızlı hareket etmeleri önerilir çünkü Halkbank ve ING Bank 2023 yılında araç kredisi almak isteyenler için avantajlı kampanyalar sunacaktır. Bu kampanyalar arasında, araç kredisi ödemelerinin ertelenmesi ve düşük faiz oranları bulunabilir. Eğer araç kredisi almayı planlıyorlarsanız, bu fırsatları kaçırmayın.
EKONOMİ
25 Şubat 2023 - 21:00