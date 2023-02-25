EKONOMİ
25 Şubat 2023 - 21:00

Yeni otomobil hayali kuran hızlı olsun! Kredilerde yeni dönem: Böyle fırsat 10 yılda bir olur!

Okuyucuların hızlı hareket etmeleri önerilir çünkü Halkbank ve ING Bank 2023 yılında araç kredisi almak isteyenler için avantajlı kampanyalar sunacaktır. Bu kampanyalar arasında, araç kredisi ödemelerinin ertelenmesi ve düşük faiz oranları bulunabilir. Eğer araç kredisi almayı planlıyorlarsanız, bu fırsatları kaçırmayın.

EKONOMİ
25 Şubat 2023 - 21:00
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Yeni otomobil hayali kuran hızlı olsun! Kredilerde yeni dönem: Böyle fırsat 10 yılda bir olur!
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Bankaların yeni kampanyaları sayesinde araç sahibi olmak artık hayal değil. Halkbank ve ING Bank, faiz oranlarını düşürerek ve 3 ay geri ödeme ertelemesi yaparak araç kredisi kampanyaları başlattılar. Bu kampanyalarla birlikte araç sahibi olmak isteyen vatandaşlar büyük bir fırsat yakaladılar. Halkbank veya ING Bank aracılığıyla online ya da şubeler aracılığıyla araç kredisi başvurusu yapabilirsiniz. Bu kampanyalar rekor düzeyde başvuru aldığı için başvurularınızı hızlı bir şekilde yapmanız gerekiyor.

ARAÇ ALMAK İSTEYENLER ELİNİ ÇABUK TUTSUN! TAŞIT KREDİSİ ÖDEMELERİNDE ERTELEME VE DÜŞÜK FAİZ

HALKBANK TAŞIT KREDİSİ BAŞVURUSU

Halkbank, düşük faiz oranları ve 48 aya varan vade seçenekleriyle "Yeşil Işık Taşıt Kredisi" sunmaktadır. Bu kredi ile hem sıfır hem de ikinci el araçlar için kredi alınabilmekte ve müşterilere 90 gün erteleme imkanı sunulmaktadır. Halkbank'ın internet sitesinde ödeme planları, vade sayısı ve faiz oranlarına dair ödeme tabloları bulunmaktadır. Örneğin, 100000 TL için 48 ay vadede faiz oranı %1,59 ise aylık ödeme 3251 TL olacaktır. Ayrıca, 7 yaşını geçmiş ikinci el araçlar için faiz oranı %1,61 ve aylık ödeme 3268 TL'dir.



konut

ING TAŞIT KREDİSİ BAŞVURUSU

ING Bank'ın müşterilerine sunmuş olduğu avantajlı taşıt kredisi kampanyalarını tanıtmaktadır. ING Bank, faiz oranlarını düşürerek taşıt kredisinde de müşterilerine uygun seçenekler sunmaya karar vermiştir. Başvuru yapabilecek olanlar için, 48 ay vade seçeneği yalnızca yüzde 1,59 faiz oranıyla başlamaktadır. İkinci el ve sıfır araç almak isteyenler de ING Bank taşıt kredisi başvurusu yapabilir. ING Bank, müşterilerine esnek ödeme tablosu sunarak kendi geri ödeme planlarını yaratma fırsatı vermektedir. Başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, internet adresi üzerinden veya şubeden yapabilirler. Sıfır araç için en az 50 bin TL isteyen vatandaşlar 48 ay vade ile yapacakları başvuru sonucu 1.818 TL ödeme yapacaktır.

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