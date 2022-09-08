GÜNDEM
08 Eylül 2022 - 14:57

Yeni projeler kapıda! Dar ve orta gelirli aileler için eğitim harcamalarına yeni destek

Eğitim öğretim yılının başlamasıyla birçok masrafa giren dar ve orta gelirli ailelere müjde bakanlıktan geldi. Peki eğitimden birçok konuya destek olunacak proje nedir? Tüm detaylar haberimizde.

GÜNDEM
08 Eylül 2022 - 14:57
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Yeni projeler kapıda! Dar ve orta gelirli aileler için eğitim harcamalarına yeni destek


Geçtiğimiz gün bir araya gelen Bakan Derya Yanık ve Nureddin Nebati dar ve orta gelirli ailelerin başta eğitim harcamaları olmak üzere destek olmak için bir araya geldi. Peki neler konuşuldu? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Dar ve orta gelirli ailelere destek

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ailelere destek olmak amacıyla bir araya gelip toplantı yaptı. Yeni başlayan eğitim öğretim senesinde özellikle eğitim harcamaları için destek olunabilmesi adına yeni destek projelerinin eklenmesine karar verildi. 



Eğitim Harcamaları İçin Verilen Destek Artıyor

Yapılan görüşme sonucunda vatandaşa verilen sosyal yardımların daha da genişletilmesi kararı verildi. Yapılan toplantıda alınan kararlara göre doğal gaz desteğinin arttırılarak devam edileceği öğrenildi. Şu an doğal gaz için 450 TL ile 1.150 TL arasında, elektik içinse 216 TL destek veriliyor. Aynı zamanda ailelerin zorlandığı konulardan biri olan eğitim masrafları için de yeni projeler eklenmesi kararına varıldı. İhtiyaç sahibi ailelere 450 TL, 550 TL ve 600 TL eğitim yardımı yapıldığı biliniyor. 

EDİTOR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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