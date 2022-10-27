Yeni RTÜK üyesi Batuhan Mumcu kimdir, kaç yaşında, önceki görevi neydi?

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’ndan (RTÜK) Taha Yücel’in istifası ile boşalan kadroya gelecek isim belli oldu. RTÜK’ün boş kadro hakkı AK Parti’ye geçerken, boş kadroya Batuhan Mumcu’nun atanacağı açıklandı. Bu açıklama sonrasında Batuhan Mumcu kimdir, kaç yaşında, önceki görevi neydi gibi sorular internet arama motorlarında araştırılmaya başlandı.
RTÜK’ün yeni üyesi Batuhan Mumcu olduÖnceki gün Meclis Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında toplanan Divan’da oy çokluğu ile RTÜK’te üyelik hakkının AK Parti’de olduğuna karar verildi. Taha Yücel’in istifası ile boşalan RTÜK kadrosu için seçimler haftaya Genel Kurul’da yapılacak. RTÜK’ün yeni üyesi Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Kalem Müdürü Batuhan Mumcu olacak.
RTÜK üyesi Taha Yücel, yaz aylarında ASELSAN yönetimine geçme talebini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a iletmiş ve istifa için 1 Temmuz tarihini beklemişti. Fakat bu sürede birçok partide yaşanan istifalar, parti değiştirme hadiseleri nedeniyle RTÜK üyeliğinin hangi partide kaldığı tartışmalarına sebep olmuştu. Edinilen son bilgilere göre ise Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Kalem Müdürü Batuhan Mumcu, RTÜK üyesi olacak.