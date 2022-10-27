GÜNDEM
27 Ekim 2022 - 15:34

Yeni RTÜK üyesi Batuhan Mumcu kimdir, kaç yaşında, önceki görevi neydi?

RTÜK'te Taha Yücel'in istifası ile boşalan kadroya Batuhan Mumcu getirilecek. Yeni RTÜK üyesi Batuhan Mumcu kimdir, evli mi gibi soruların yanıtı haberimizde.

GÜNDEM
27 Ekim 2022 - 15:34
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Yeni RTÜK üyesi Batuhan Mumcu kimdir, kaç yaşında, önceki görevi neydi?


Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’ndan (RTÜK) Taha Yücel’in istifası ile boşalan kadroya gelecek isim belli oldu. RTÜK’ün boş kadro hakkı AK Parti’ye geçerken, boş kadroya Batuhan Mumcu’nun atanacağı açıklandı. Bu açıklama sonrasında Batuhan Mumcu kimdir, kaç yaşında, önceki görevi neydi gibi sorular internet arama motorlarında araştırılmaya başlandı.

RTÜK’ün yeni üyesi Batuhan Mumcu oldu

Önceki gün Meclis Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında toplanan Divan’da oy çokluğu ile RTÜK’te üyelik hakkının AK Parti’de olduğuna karar verildi. Taha Yücel’in istifası ile boşalan RTÜK kadrosu için seçimler haftaya Genel Kurul’da yapılacak. RTÜK’ün yeni üyesi Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Kalem Müdürü Batuhan Mumcu olacak.



RTÜK üyesi Taha Yücel, yaz aylarında ASELSAN yönetimine geçme talebini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a iletmiş ve istifa için 1 Temmuz tarihini beklemişti. Fakat bu sürede birçok partide yaşanan istifalar, parti değiştirme hadiseleri nedeniyle RTÜK üyeliğinin hangi partide kaldığı tartışmalarına sebep olmuştu.

Edinilen son bilgilere göre ise Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Kalem Müdürü Batuhan Mumcu, RTÜK üyesi olacak.

Batuhan Mumcu kimdir?

Batuhan Mumcu 1983 yılında dünyaya gelmiştir. İlkokul ve lise eğitimini memleketi ve nüfusa kayıtlı olduğu il olan Erzincan’da tamamlamış, ardından Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden mezun olduktan sonra yüksek lisansını Atılım Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünde tamamlamıştır. Şu an Hacı Bayram Veli Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünde doktora eğitimine devam etmektedir.

Meslek hayatına ilk olarak özel sektörde başlayan Mumcu daha sonra Tarım, Gıda ve Hayvancılık Bakanlığında Danışman olarak görev almıştır. 2016 yılından 2018 yılına kadar Başbakanlık bünyesinde Özel Kalem Müdürlüğü görevinde bulundu.

Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdür Yardımcılığı görevinde vekaleten bulunduktan sonra, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin ilk kabinesinin kurulduğu 2018 yılından beri de T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Kalem Müdürlüğü görevine devam etmektedir.

Evli ve iki çocuk babası olan Batuhan Mumcu, ayrıca Galatasaray Spor Kulübü Kongre Üyesidir. Batuhan Mumcu, Genel Kurul’da yapılacak seçimin ardından AK Parti kadrosundan RTÜK üyesi olacak.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
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