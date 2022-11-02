GÜNDEM
02 Kasım 2022 - 11:41

Yeni RTÜK üyesi Mete Hacıarifoğlu kimdir, kaç yaşında, önceki görevi neydi?

TBMM Genel Kurulu'nda yapılan seçim ile yeni RTÜK üyesi Mete Hacıarifoğlu oldu. Ayrıntılı bilgi haberimizde.

GÜNDEM
02 Kasım 2022 - 11:41
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Yeni RTÜK üyesi Mete Hacıarifoğlu kimdir, kaç yaşında, önceki görevi neydi?


RTÜK üyeliği ile ilgili gelişmeler son günlerde gündem de yer alıyordu. AK Parti kontenjanından seçilen Taha Yücel’in istifası ardından boşalan RTÜK üyeliği için TBMM Genel Kurulu’nda seçim yapıldı. Üst Kurul’da boşalan RTÜK üyeliği için AK Parti tarafının iki adayı arasında seçim gerçekleştirildi. Yapılan oylama sonucunda Mete Hacıarifoğlu 243 oyla yeni RTÜK üyesi seçildi. Üyeliğine sıcak bakılan Batuhan Mumcu ise yalnızca 4 oy aldı.

Yeni RTÜK üyesi Mete Hacıarifoğlu kimdir?

Mete Hacıarifoğlu, 1973 yılında Karabük’te dünyaya gelmiştir. 1997 yılında Şükrü Balcı Polis Meslek Yüksekokulu’ndan mezun olmuştur. 2012 yılında Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümünden, 2018 yılında da Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun olmuştur.



2003 yılında kadar Emniyet Genel Müdürlüğü’nde polis memuru olarak çalışmıştır. 2003 yılından sonra ise RTÜK’te uzman kadrosunda görevlendirildi. 2009 – 2013 yılları arasında AB Bakanlığı’nda geçici görevli personel olarak çalışmıştır. Sonrasında RTÜK’e geri dönerek 2013 yılından şimdiye kadar araştırmacı kadrosunda Özel Kalem Müdür Vekili olarak görevlendirildi.

Mete Hacıarifoğlu, 1 Kasım 2022 tarihinde TBMM Genel Kurulu’nda yapılan seçim ile RTÜK üyeliğine seçilmiştir.

Öte yandan AK Parti kadrosundan RTÜK üyesi olan Taha Yücel, 3 ay önce ASELSAN Genel Müdür Yardımcısı olmuş ve RTÜK’teki görevinden istifa etmişti. İstifa ettiği dönemde Meclis’teki sandalye dağılımına göre boşalan kadroya AK Parti’li bir ismin seçilmesi gerekiyordu. Fakat İsmail Koncuk’un İYİ Parti’ye geçmesiyle beraber RTÜK’teki üye kontenjanı yeniden İYİ Parti’ye geçmişti. İstifa ve parti değiştirmeler sonucunda kadronun kimde olacağı tartışmaları devam ederken RTÜK üye kadrosu yeniden AK Parti’nin oldu. Mete Hacıarifoğlu 243 oy alarak yeni RTÜK üyesi oldu.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
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