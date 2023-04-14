Yeni salgın krizi hortladı! Çin'de vakalar arttı, ilk ölüm duyuruldu! Dünya o salgın için alarma geçti!













ÇİNLİ KADIN HASTALIĞI HAYVAN PAZARINDAN KAPTI

KUŞ GRİBİ EVRİM GEÇİRİP PANDEMİYE NEDEN OLABİLİR Mİ?





Kuş gribi virüsü, kuşlarda yaygın olarak bulunan bir virüstür ve genellikle belirti göstermez. Ancak, Çin'de meydana gelen ilk ölüm vakası, yeni bir "pandemi" endişesini artırdı. Aşağıda detaylar yer almaktadır. Dünya Sağlık Örgütü (WHO), insanlarda nadir görülen bir kuş gribi türünden ölen ilk kişinin Çinli bir kadın olduğunu bildirdi, ancak virüsün insanlar arasında yayıldığı görülmedi. DSÖ, Salı günü yaptığı açıklamada, güneydeki Guangdong eyaletinden 56 yaşındaki kadının, kuş gribinin H3N8 alt tipi ile enfekte olduğunu bilinen üçüncü kişiden biri olduğunu belirtti.Tüm vakalar Çin'de meydana geldi ve ilk iki vaka geçen yıl bildirildi. Guangdong Eyaleti Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, geçen ayın sonlarında üçüncü enfeksiyonu bildirdi, ancak kadının ölümü ile ilgili ayrıntı vermedi. Çin'den gelen verilerle birlikte, dünya genelinde kuş gribine bağlı olarak ilk insan ölümü meydana geldi.DSÖ, söz konusu kadının birden fazla altta yatan koşulu olduğunu ve canlı kümes hayvanlarına maruz kalma öyküsü olduğunu belirtti. Ayrıca, kadının hastalanmadan önce ziyaret ettiği bir ıslak pazardan toplanan numunelerin influenza A(H3) için pozitif olduğunu ifade etti ve bu durumun enfeksiyon kaynağı olabileceğini öne sürdü. Kuşlarda yaygın olmasına rağmen insanlarda nadir görülen H3N8'in, kuşlarda çok az hastalık belirtisine neden olduğu veya hiç hastalık belirtisi göstermediği bilinmektedir. DSÖ ayrıca, enfekte kadının yakın temasları arasında başka bir vakanın bulunmadığını bildirdi.Kuş gribi virüsleri, evrim geçirme potansiyeli ve pandemik etkileri nedeniyle yakından takip edilmesi gereken önemli bir konudur. H3N8, kuşlarda yaygın olarak bulunmasının yanı sıra atlarda da görülen ve köpek gribine neden olabilen ender virüslerden biridir. Çin'deki yeni vaka, insanlarda doğrulanmış üçüncü vakayken, yetişkin bir hastada görülen ilk vakadır. Ancak H3N8, daha önce insanlarda doğrulanmamış olsa da, bazı araştırmacılar bu virüsün önceki bir türünün, 1889 salgını olarak da bilinen "Asya gribi" veya "Rus gribi" salgınına neden olmuş olabileceğine inanmaktadır. Ancak son dönemde yapılan araştırmalar, pandemilere neden olan etkenin koronavirüs türleri olabileceğini de öne sürmektedir. Kuş gribi virüslerinin insanlarda yayılma potansiyeli ve pandemik riskleri hakkında daha fazla veri ve araştırma gerekmektedir. Bu nedenle, tüm kuş gribi bakterilerinin izlenmesi ve dikkatle değerlendirilmesi önemlidir.DSÖ, mevcut verilere dayanarak, H3N8 virüsünün insanlar arasında kolayca yayılma özelliği bulunmadığı ve ulusal, bölgesel ve uluslararası düzeyde yayılma riskinin düşük olduğunu belirtmiştir. Bununla birlikte, virüsün gelecekteki evrimi ve yayılma potansiyeli dikkatle izlenmelidir. Halk sağlığı yetkilileri, hastalık kontrol ve önleme önlemleri konusunda duyarlı olmalı ve güncel verilere dayalı olarak uygun önlemler almaya devam etmelidir.