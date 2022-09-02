EKONOMİ
02 Eylül 2022 - 15:04

Yeni televizyon deneyimi için Vestel ve Xperi işbirliği

Vestel, IFA Berlin'de ABD merkezli Xperi Holding ile iş birliği anlaşması imzalandı. Anlaşmaya göre Xperi iştiraklerinden TİVo, markanın ürettiği televizyonlarla kullanıcıya sunulacak.

EKONOMİ
02 Eylül 2022 - 15:04
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Yeni televizyon deneyimi için Vestel ve Xperi işbirliği


Türkiye'de ürettiği teknolojileri dünyanın 158 ülkesine ulaştıran Vestel, 30'uncu kez katıldığı IFA Berlin kapsamında uluslararası iş birliklerine bir yenisini daha ekledi. Vestel CEO'su Turan Erdoğan ve Xperi Holding CEO'su Jon Kirchner'in katılımıyla gerçekleştirilen imza töreninde duyurulan yeni iş birliğiyle iki şirket teknoloji ve içerik alanlarında güçlerini birleştirdi. Yapılan açıklamaya göre, ABD merkezli Xperi Holding çatısı altında faaliyet gösteren TİVo, Vestel'in Avrupa'da satışa sunduğu akıllı televizyonlara entegre edilecek. İzleyiciye yeni bir televizyon deneyimi vadeden, ilgi alanlarına göre binlerce içeriği barındıran, canlı etkileşim imkan sunan yeni nesil içerik platformu TİVo, markanın Avrupa'daki TV satış gücüne katkı sağlayacak.

Vestel CEO'su Turan Erdoğan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Küresel bir teknoloji şirketi olma vizyonumuz doğrultusunda uluslararası iş birliklerimize devam ediyoruz. Ülkemizde TV pazarının lideri, Avrupa'da ise pazarın ilk 3 oyuncusundan biriyiz. Bu konumumuzu korumak ve yükseltmek için özellikle tüketicinin beklentilerine yanıt verecek teknolojileri üretmenin yanı sıra, içerik alanına da yoğunlaşıyoruz. TİVo'nun müşteri deneyimini yükselten ve eğlence ekosistemi oluşturmaya odaklanan misyonu Vestel'in hizmet anlayışıyla örtüşüyor. Bu iş birliğiyle özellikle Avrupalı tüketicinin beklentilerini karşılayacağımıza, bağımsız medya platformu barındıran yüksek teknolojiye sahip ürünlerimizle fark oluşturacağımıza inanıyoruz. Kullanıcılara kusursuz bir deneyim sunmak adına TİVo OS'nin Avrupa'da yaygınlaşmasını sağlamak üzere kurduğumuz bu iş ortaklığını IFA gibi sektörümüzün öne çıkan etkinliklerinden birinde duyurmaktan ayrıca mutluluk duyuyoruz” dedi.



Xperi Holding CEO'su Jon Kirchner de şunları söyledi: “Yeni nesil içerik platformu olarak global olarak 40 milyon hanede varız. Özellikle Akıllı TV'ler için tasarladığımız işletim sistemi ve medya platformumuz TİVo ile önde gelen teknoloji üreticilerinden ve Avrupa'nın ilk 3 TV üreticisinden bir tanesi olan Vestel ile iş birliği yapmaktan memnuniyet duyuyoruz.”

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