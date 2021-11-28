Yeni varyant korkusu altın fiyatlarını yükseltti!













Küresel alandaki ekonomik gelişmeler özellikle emtia piyasası üzerinde etkisini çok fazla hissettiriyor. Güney Afrika'da ortaya çıkan ve hızla yayılmaya başlayan yeni varyant, altın yatırımcılarını endişeye sokmaya başladı. Perşembe günü 1777 dolara kadar düşen ons altının fiyatı, haftalık bazda en düşük seviyeyi görmesinin hemen ardından cuma günü tekrar 1800 dolar seviyesine çıktı.Yeni varyant durumunun güvenli liman altına olan talebi artırdığını söyleyen uzmanlar cuma günü kısa süreliğine 1816 dolara kadar yükselen ons altın fiyatının yeniden düşüşe geçtiğini ve haftayı 1785 dolardan kapattığını söylediler.Quantitative Commodity Research'ın (QCR) analisti Peter Fertig ise konuyla ilgili yapığı değerlendirmelerinde piyasaların ortaya çıkan yeni varyantın, ekonominin üzerinde bir yıl önce keşfi yapılan Delta varyantından daha da güçlü etki edebileceğinden korktuğunu ifade etti. Fergit, ayrıca, piyasaların Güney Afrika’dan çıkan yeni Kovis-19 virüsüne verilen tepkiye devam edilmesi halinde altın fiyatlarının önümüzdeki hafta biraz daha yükseleceğini öngördüğünü belirtti.