Kendine ait ve başka bir geliri bulunmayan, maddi zorluk yaşayan ev hanımlarına sosyal destek verilecek. Bununla birlikte eşi hayatını kaybetmiş kadınlara SGK üzerinden yapılacak başvurunun ardından 1000 lira maaş bağlanacak. 65 yaşın üstünde olan ve geliri bulunmayan ev hanımları da 65 yaş için verilecek 2 bin 604 liralık aylığı alacak.
Finans
10 Şubat 2023 - 15:00
Yeni yardım duyurusu geldi: Bir şart ile 2.605 TL ödenecek
Ev hanımlarına sosyal destek! İşte detaylar...
Finans
10 Şubat 2023 - 15:00