Finans
10 Şubat 2023 - 15:00

Yeni yardım duyurusu geldi: Bir şart ile 2.605 TL ödenecek

Ev hanımlarına sosyal destek! İşte detaylar...

Finans
10 Şubat 2023 - 15:00
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Yeni yardım duyurusu geldi: Bir şart ile 2.605 TL ödenecek


Kendine ait ve başka bir geliri bulunmayan, maddi zorluk yaşayan ev hanımlarına sosyal destek verilecek. Bununla birlikte eşi hayatını kaybetmiş kadınlara SGK üzerinden yapılacak başvurunun ardından 1000 lira maaş bağlanacak. 65 yaşın üstünde olan ve geliri bulunmayan ev hanımları da 65 yaş için verilecek 2 bin 604 liralık aylığı alacak.

Başvurular nasıl yapılacak?

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından yapılan başvurularda TC kimlik belgesi ve sağlık raporu gerekmektedir. E-devlet üzerinden de TC kimlik numarası ve şifre ile başvuruda bulunmak mümkün. 



EDİTÖR
Zeynep Sude Yeşil
Zeynep Sude Yeşil
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ