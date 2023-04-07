Yeni yardım kapısı açıldı! O şartı sağlayana 1250 TL para yatırılacak: TC kimlik no son hanesine göre...







AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?







AİLE DESTEK ÖDEMESİ KAÇ TL?







Aile destek ödemeleri, ihtiyaç sahibi ailelere sağlanan para destekleriyle ilgili takip edilen önemli bir konudur. Bu ödemeler, her ay belirli tarihlerde hesaplara yatırılır ve ihtiyaç sahibi ailelerin hayatlarını kolaylaştırır. Nisan ayıyla birlikte, aile destek ödemeleri hakkında araştırmalar artmış durumdadır ve hak sahipleri ödemelerin ne zaman yapılacağını merak etmektedir. Bütün detaylar haberimizde...Aile destek ödemeleri, Nisan ayında ne zaman hesaplara yatırılacağı konusunda henüz kesin bir açıklama yapılmadı. Ancak, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın yakın zamanda bu konuda bir açıklama yapması bekleniyor. Tahminlere göre, ödemelerin Nisan ayının 15'inden itibaren hak sahiplerinin hesaplarına yatırılması planlanıyor. Aile destek ödemeleri, Türkiye'de sosyal yardım alan vatandaşlar için büyük bir önem taşıyor. Özellikle pandemi sürecinde birçok aile maddi sıkıntılar yaşarken, devlet tarafından yapılan aile destek ödemeleri birçok kişiye nefes aldırdı. Bu nedenle, ödemelerin ne zaman yapılacağı konusu vatandaşlar tarafından merakla bekleniyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın yapacağı açıklamaların yanı sıra, ödemelerin hesaplara yatırılmasıyla ilgili bilgilendirmelerin de resmi internet siteleri ve SMS yoluyla yapılması bekleniyor.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Ocak ayında memur maaş katsayısında yapılan yeni düzenlemenin ardından sosyal hizmet modelleri kapsamındaki aylık ödemelerin arttığını açıklamıştır. Bu düzenlemeyle birlikte yaşlı aylığı 1.997 TL'ye yükselirken, %40-69 arası engelli aylığı 1.594 TL'ye, %70 ve üzeri engelli aylığı 2.392 TL'ye, Evde Bakım Yardımı 4.336 TL'ye ve Sosyal Ekonomik Destek de 3.038 TL'ye çıkmıştır. Aile Destek Programı kapsamında ödemeler, hane içinde kişi başına düşen aylık gelir aralığına göre değişiklik göstermektedir. Bu aralıklar şu şekildedir: 450 TL ve altı – 1.250 Lira 450 TL üzeri/ 911,15 TL ve altı- 1.100 Lira 911,15 TL üzeri/ 1372,30 TL ve altı- 950 Lira 1372,30 TL üzeri/ 2.835,60 TL’den az- 850 Lira destek ödemesi yapılır.