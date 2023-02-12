Yeni yardım paketi açıklandı! İhtiyaç sahipleri hemen başvuru yapsın: Kişi başı 1.611 TL ödenecek!







ÖĞRENCİLERE NAKİT DESTEĞİ







Sosyal destek ödemesi projelerine bir yenisi daha eklendi. Son gelen bilgilere göre öğrenciler için 1.611 TL yardım yapılacak. Peki kimler ödemeyi alabilir? Şartları nedir? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan duyuruya göre öğrencilerin ihtiyaçlarının karşılanması hedeflenerek ebeveynlere PTT aracılığıyla 1.611 TL nakit desteği verilecek. Bu destek ödemelerinden ilkokula, ortaokula, liseye ve üniversiteye giden çocuğu olan aileler yararlanabilecek.Başvurular da yine PTT üzerinden yapılacak ve başvurusu kabul edilen hak sahipleri ödemelerini Bakanlık tarafından yatırılan PTT hesaplarından alacak. Yapılan açıklamaya göre ailelerin çocukların eğitim masraflarını karşılayabilmesi için yeni bir destek verileceğini açıkladı. Başvurular aynı zamanda e-Devlet sistemi üzerinden kimlik numarası ve şifresi ile giriş yaptıktan sonra arama kısmına Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sayfasına girdikten sonra oluşturulabiliyor. Daha sonra açılan sayfada sosyal destek hizmeti ön başvuru formu doldurulduktan sonra başvuru değerlendirilmeye alınıyor. Başvurusu onaylanan vatandaşlar ödemelerini her ay düzenli olarak alabiliyor.