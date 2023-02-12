Finans
12 Şubat 2023 - 11:00

Yeni yardım paketi açıklandı! İhtiyaç sahipleri hemen başvuru yapsın: Kişi başı 1.611 TL ödenecek!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından düzenlenen sosyal destek projeleri kapsamında öğrenciler için yeni bir proje başlatıldı. Peki ödemeyi kimler alabilecek? Tüm detaylar haberimizde.

Finans
12 Şubat 2023 - 11:00
1 dk okunma süresi
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Yeni yardım paketi açıklandı! İhtiyaç sahipleri hemen başvuru yapsın: Kişi başı 1.611 TL ödenecek!
TAKİP ETTAKİP ET


Sosyal destek ödemesi projelerine bir yenisi daha eklendi. Son gelen bilgilere göre öğrenciler için 1.611 TL yardım yapılacak. Peki kimler ödemeyi alabilir? Şartları nedir? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ÖĞRENCİLERE NAKİT DESTEĞİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan duyuruya göre öğrencilerin ihtiyaçlarının karşılanması hedeflenerek ebeveynlere PTT aracılığıyla 1.611 TL nakit desteği verilecek. Bu destek ödemelerinden ilkokula, ortaokula, liseye ve üniversiteye giden çocuğu olan aileler yararlanabilecek. 



Sosyal Destek Ödemeleri

Başvurular da yine PTT üzerinden yapılacak ve başvurusu kabul edilen hak sahipleri ödemelerini Bakanlık tarafından yatırılan PTT hesaplarından alacak. Yapılan açıklamaya göre ailelerin çocukların eğitim masraflarını karşılayabilmesi için yeni bir destek verileceğini açıkladı. Başvurular aynı zamanda e-Devlet sistemi üzerinden kimlik numarası ve şifresi ile giriş yaptıktan sonra arama kısmına Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sayfasına girdikten sonra oluşturulabiliyor. Daha sonra açılan sayfada sosyal destek hizmeti ön başvuru formu doldurulduktan sonra başvuru değerlendirilmeye alınıyor. Başvurusu onaylanan vatandaşlar ödemelerini her ay düzenli olarak alabiliyor. 

EDİTÖR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ