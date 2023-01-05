Yeni yıla dakikalar kala sahneden inmesiyle gündeme gelen sanatçının sahnede kalmak için istediği rakam dudak uçuklattı







Aldığı rakama ek istediği rakam şaşırttı







Mega Star Tarkan yeni yıla Kıbrıs’ta sahne alarak karşılamıştı. 9 milyon Tl’ye anlaştığı konuşulan Tarkan’ın yeni yıla dakikalar kala sahneden inmesi herkesi şaşkınlığa uğratmıştı.Mega Star Kıbrıs’ta aldığı sahnesinden 9 milyon Tl kazanmıştı. Tarkan’ın yeni yıla 15 dakika kala yeni yıla ailemle gireceğim diyerek sahneden indiği söyleniyordu. Bir magazin haberine göre mega starın yılbaşı sahnesi ile alakalı yeni bir iddia ortaya atıldı. Mega starın anlaşmasına göre 23:45 de sahnesi bitmesi gerekiyordu. Yapılan sözleşmeye göre yeni yıla 15 dakika kala sahnede olmak istemediğini de sözleşmede belirtmişti. Ancak sahne aldığı otel etkinlik zamanı sahneyi uzatmasını talep etti. Yeni yılı sahneden seyircilerle kutlamasını talep etmişti. Ancak mega star Tarkan 15 dakikalık ek süre için 3 milyon Tl talep etti. Otel bu bütçeyi kabul etmeyince mega star sahneden indi ve anlaşma ilk yapıldığı haliyle kaldı. Sahneden inip ailesini görüntülü arayarak yeni yıla onlarla giren mega star 2.ci Sayfa’nın bu iddiaları için henüz bir açıklama yapmadı.