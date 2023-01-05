MAGAZİN
05 Ocak 2023 - 21:16

Yeni yıla dakikalar kala sahneden inmesiyle gündeme gelen sanatçının sahnede kalmak için istediği rakam dudak uçuklattı

Mega Star’ın yeni yıla dakikalar kala sahneden inmesi gündem olmuştu sahnede kalmak için istediği iddia edilen rakam duyanları şoke etti…

MAGAZİN
05 Ocak 2023 - 21:16
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Yeni yıla dakikalar kala sahneden inmesiyle gündeme gelen sanatçının sahnede kalmak için istediği rakam dudak uçuklattı


Mega Star Tarkan yeni yıla Kıbrıs’ta sahne alarak karşılamıştı. 9 milyon Tl’ye anlaştığı konuşulan Tarkan’ın yeni yıla dakikalar kala sahneden inmesi herkesi şaşkınlığa uğratmıştı. Tarkan

Aldığı rakama ek istediği rakam şaşırttı 

Mega Star Kıbrıs’ta aldığı sahnesinden 9 milyon Tl kazanmıştı. Tarkan’ın yeni yıla 15 dakika kala yeni yıla ailemle gireceğim diyerek sahneden indiği söyleniyordu. Bir magazin haberine göre mega starın yılbaşı sahnesi ile alakalı yeni bir iddia ortaya atıldı. Mega starın anlaşmasına göre 23:45 de sahnesi bitmesi gerekiyordu. Yapılan sözleşmeye göre yeni yıla 15 dakika kala sahnede olmak istemediğini de sözleşmede belirtmişti. Ancak sahne aldığı otel etkinlik zamanı sahneyi uzatmasını talep etti. Yeni yılı sahneden seyircilerle kutlamasını talep etmişti. Ancak mega star Tarkan 15 dakikalık ek süre için 3 milyon Tl talep etti. Otel bu bütçeyi kabul etmeyince mega star sahneden indi ve anlaşma ilk yapıldığı haliyle kaldı. Sahneden inip ailesini görüntülü arayarak yeni yıla onlarla giren mega star 2.ci Sayfa’nın bu iddiaları için henüz bir açıklama yapmadı.Tarkan



EDİTÖR
İrem Naz ER
İrem Naz ER
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