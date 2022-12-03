Yeni yılda market poşetlerine yüzde 200 zam hazırlığı!

Türk lirasındaki değer kaybı ve enflasyon nedeniyle hayat pahalılığı önemli ölçüde arttı. Tüm ürünlerin fiyatları artarken ürünlerin taşındığı plastik poşetlerden de dikkat çeken bir haber
geldi. 2019 yılında 25 kuruşa satılan poşetlerin yeniden fiyatlandırılması gerektiği iddia edildi. CNN Türk'ün paylaştığı haberde plastik poşetler için istenen fiyatın 75 kuruş olduğu belirtildi.
İKİ TARAFI KARŞI KARŞIYA GETİREN ZAM TALEBİ
Sivil toplum kuruluşları tarafından yapılan açıklamada fiyatın değişmemesi istenirken market temsilcilerinin açıklamasında fiyatlara zam yapılması gerektiği belirtiliyor.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı olan komisyonun plastik poşetlere zam yapılmasına dair sunulan raporu değerlendirerek 2023 yılı için geçerli bagaj ücretlerini belirleyeceği öğrenildi. Ayrıca fiyatlandırmanın yakında açıklanacağı bilgisine ulaşıldı.
MARKETLER ZARARINA SATACAK
2019 yılında uygulamaya konulan poşet ödemesi uygulamasında 25 kuruşluk ücretin 10 kuruşunu vergi olarak Devlet Geri Dönüşüm Katkısına (GEKAP) aktardı. Ancak devlete giden paranın oranı her yıl belirlenen yeniden değerleme oranına göre değişmektedir. Türkiye Plastik Sanayii Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV) Başkanı Yavuz Errol, bugün her 25 kuruşun GEKAP'a bağışlandığını açıkladı. Bu arada GEKAP'a gelecek yılki ücret, yeniden değerleme oranından dolayı yaklaşık 55 kuruş olacak. Yani market poşet sattıkça kendi ceplerinden devletin kasasına fazladan para ödemeye devam edecekler.