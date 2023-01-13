Yeni yılda zam yok indirimse peş peşe! 30'lu yumurtada yok artık dedirten fiyat etiketi: O market yakınında olan koli koli alacak

Tarım kredi Kooperatifi Marketlerinden alınan haberlere göre 30'lu yumurta için dev kampanya başlatıldı. 30'luı M boy yumurta fiyatları vatandaşları sevindirdi. İndirimin gün sonuna kadar süreceği ve bu şekilde her hafta farklı indirimler olacağı öğrenildi. İşte detaylar... M boy 30'lu yumurta fiyatları 61,50 liradan 56,90 liraya düştü. Yalnızca Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde geçerli olacak bu indirim yalnızca bir gün sürecek. Ayrıca vatandaşlara her hafta farklı ürünlerde indirim yapılacağı duyuruldu.
Tarım Kredi Kooperatif Market ürün fiyatları
- Nar kg 12,90 TL - TK dana kuzu satır köfte map tabak 400 gr 47,90TL - Armut ankara kg 9,90 TL - Tunas Tahin 600 gram 37,90 TL - Havuç kg 7,90 TL - TKK %40 Fındık Parçacıklı Kakao Krema 400 gram 35,90 TL - TKK üzüm pekmezi 800 gram 37,90 TL - Tarsüt klasik peynir 600 gram 44,90 TL - Güney 1 litre %1,5 yağlı süt 14,50 TL - TKK OLG 3 dilimli koyun inek peyniri 525 gr 52,90 TL - TKK Erzincan Tam Yağlı Tulum Peynir Koyun 350 gram 46,90 TL - Duranlar köy peyniri 650 gram 46,50 TL - TKK Olg 3 dilimli keçi inek peyniri 52,90 TL