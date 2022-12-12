EKONOMİ
12 Aralık 2022 - 17:40

Yeni yıldan önce büyük yenilik! Esnaf ve sanatkar kredilerinde faiz oranları değişti

Artan enflasyondan dolayı maddi sıkıntı çeken esnaflara verilen kredi desteğinde büyük yenilik yapıldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı, faiz karşılama oranını artırma kararlarının 2024'e dek süreceğini açıkladı. İşte, yeni kararla ilgili detaylar...

EKONOMİ
12 Aralık 2022 - 17:40
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Yeni yıldan önce büyük yenilik! Esnaf ve sanatkar kredilerinde faiz oranları değişti


Ekonomik krizden etkilenen esnaflar için verilen krediyle ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığı harekete geçti. Bu kapsamda açıklama yapan bakanlık, kredi faiz karşılama oranlarını artırdıklarını duyurdu.

SEVİNDİREN HABERİ BAKANLIK VERDİ!

Bakanlık yaptığı açıklamada, pandemi döneminde esnafa destek vermek adına 2021 yılından önce %50 olan kredilerde faiz karşılama oranlarının %76'ya çıkartıldığı belirtildi.



Alınan karar ile, 2021 yılından önce kullandırılan 59,2 milyar TL'lik hazine destekli kredilerin faiz artışlarının esnafa yansıtılmadığı söylendi.

 esnaf kredisi faiz oranı artırımı

Bakanlık, uygulama ile esnaflar ile sanatkarlara bu zamana dek 2,6 milyarı aşkın destek sağlandığını söyleyerek, desteğin 2024 yılına kadar süreceği müjdesini de verdi.

EDİTÖR
Esmagül KOÇAK
Esmagül KOÇAK
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