Yeni yıldan önce büyük yenilik! Esnaf ve sanatkar kredilerinde faiz oranları değişti

Ekonomik krizden etkilenen esnaflar için verilen krediyle ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığı harekete geçti. Bu kapsamda açıklama yapan bakanlık, kredi faiz karşılama oranlarını artırdıklarını duyurdu.
SEVİNDİREN HABERİ BAKANLIK VERDİ!Bakanlık yaptığı açıklamada, pandemi döneminde esnafa destek vermek adına 2021 yılından önce %50 olan kredilerde faiz karşılama oranlarının %76'ya çıkartıldığı belirtildi.
Alınan karar ile, 2021 yılından önce kullandırılan 59,2 milyar TL'lik hazine destekli kredilerin faiz artışlarının esnafa yansıtılmadığı söylendi. Bakanlık, uygulama ile esnaflar ile sanatkarlara bu zamana dek 2,6 milyarı aşkın destek sağlandığını söyleyerek, desteğin 2024 yılına kadar süreceği müjdesini de verdi.