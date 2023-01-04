MAGAZİN
04 Ocak 2023 - 13:16

Yeni yılın ilk bebeği göründü

Güzel oyuncu Leyla Lydia Tuğutlu’dan ilk poz geldi...

MAGAZİN
04 Ocak 2023 - 13:16
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Yeni yılın ilk bebeği göründü


Güzel oyuncu Leyla Lydia Tuğutlu sevgilisi Ceyhun Ergin ile sessiz sakin evlenmişti. Hamilelik haberleri çıkan oyuncu sevenlerini sevindirmişti. Leyla Lydia Tuğutlu

Sayılı günler kaldı 

Delibal filmi ile büyük bir hayran kitlesi yakayalan güzel oyuncu uzun süredir birlikte olduğu sevgilisinden pandemiden önce İtalya’da evlilik teklifi aldığından bahsetmişti. Herkes merakla düğünü beklerken Almanya aile ve yakın dostlar ile sessiz sedasız evlenmişti. Doğuma sayılı günler kala karnı burnununda poz veren oyuncunun sosyal medyada paylaştığı poza beğeni yağdı. 9 aylık hamile güzel oyuncu erkek bebek bekliyor. Oyuncunun bebeğine koyacağı isimse merak konusu oldu. Leyla Lydia Tuğutlu



EDİTÖR
İrem Naz ER
İrem Naz ER
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