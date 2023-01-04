Yeni yılın ilk bebeği göründü







Sayılı günler kaldı







Güzel oyuncu Leyla Lydia Tuğutlu sevgilisi Ceyhun Ergin ile sessiz sakin evlenmişti. Hamilelik haberleri çıkan oyuncu sevenlerini sevindirmişti.Delibal filmi ile büyük bir hayran kitlesi yakayalan güzel oyuncu uzun süredir birlikte olduğu sevgilisinden pandemiden önce İtalya’da evlilik teklifi aldığından bahsetmişti. Herkes merakla düğünü beklerken Almanya aile ve yakın dostlar ile sessiz sedasız evlenmişti. Doğuma sayılı günler kala karnı burnununda poz veren oyuncunun sosyal medyada paylaştığı poza beğeni yağdı. 9 aylık hamile güzel oyuncu erkek bebek bekliyor. Oyuncunun bebeğine koyacağı isimse merak konusu oldu.