Yeni Yusufeli’nde ilk iş yeri hizmet vermeye başladı













Artvin'in Yusufeli ilçesinde yapımı devam etmekte olan temelden 275 metre yüksekliğiyle Türkiye'nin birinci, dünyanın ise üçüncü en yüksek kemer barajı olacak Artvin'deki Yusufeli Barajında çalışmalar sona gelindi. Su tutma işlemiyle birlikte ilçe merkezinin yeni yerleşim yerine taşınmalar da devam etmektedir.Geçtiğimiz hafta yeni yerleşim yerinde ilk Cuma Namazı kılınarak taşınmalar başlamıştı. Kamu kurumlarının yanı sıra vatandaşlarında taşınmaya başladığı yeni ilçede ilk iş yeri hizmete girdi. Hakan Koçak isimli vatandaş yeni ilçede hizmet verecek olan kafeteryasını faaliyete soktu. Böylelikle yeni ilçenin ilk esnafı olmuş oldu.Koçak burada mitingdeki konuşmasında “Eski ilçeden ayrılmanın hüznümü yaşıyoruz ama yeni yerimize taşınmanın gururunu taşıyoruz. Evet ufak tefek eksiklerimiz var ancak elimizi taşın altına koyarak birlikte bunun üstesinden geleceğimize inanıyorum. Esnaf arkadaşlarımızda ilk olarak buraya davet ediyorum. Buna ihtiyacımız var. Burası gerçekten çok harika bir ilçe olmuş” dedi.