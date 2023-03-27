Yeni zamlı emekli maaşlarının ödeneceği tarih belli oldu!

Bakan Vedat Bilgin, en düşük emekli maaşına yapılan zamlar hakkında bir açıklama yaptı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından başlatılan çalışma kapsamında yeni düzenleme getirilen en düşük emekli maaş uygulaması hakkında konuşan Bakan Bilgin, 2023 Nisan ayından itibaren kayıtlı aylık maaş 7 bin 500 TL olacak ve bu düzenlemeden 8,8 milyon emekli yararlanacak." diye konuştu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, emeklileri enflasyonun tahribatından korumak için güvenlik geliştirmeye devam ediyor. Bu kapsamda en düşük emekli maaşı da 7 bin 500 TL oluyor.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞINA YÜZDE 114,3 ZAM
2019 yılında 1.000 TL'ye yükseltilen emekli maaşı alt sınırı, 2020'de 1.500 TL'ye, Ocak 2022'de ise 2.500 TL'ye yükseltilmişti. Temmuz 2022'den itibaren 3.500 TL'ye ve Ocak 2023'ten itibaren 5.500 TL'ye yükselene en düşük emekli maaş tutarı emeklilik tabanının Nisan 2023 ödeme döneminden itibaren yüzde 36,36 artarak 7.500 TL'ye çıkarıldı. Bu durum ise, asgari emekli maaşını Aralık 2022'ye kıyasla yüzde 114,3 artırmış oldu. Nisan 2023 ödeme dönemi itibariyle dosya bazında ödemesi yapılan aylık maaş 7 bin 500 TL olacak ve 8,8 milyon emekli bu sistemden yararlanacak.