Yeni zamlı emekli maaşlarının ödeneceği tarih belli oldu!







EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞINA YÜZDE 114,3 ZAM











BAYAM İKRAMİYELERİ YÜZDE 82 ARTTI VE 2000 TL OLDU

Bakan Vedat Bilgin, en düşük emekli maaşına yapılan zamlar hakkında bir açıklama yaptı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından başlatılan çalışma kapsamında yeni düzenleme getirilen en düşük emekli maaş uygulaması hakkında konuşan Bakan Bilgin, 2023 Nisan ayından itibaren kayıtlı aylık maaş 7 bin 500 TL olacak ve bu düzenlemeden 8,8 milyon emekli yararlanacak." diye konuştu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, emeklileri enflasyonun tahribatından korumak için güvenlik geliştirmeye devam ediyor. Bu kapsamda en düşük emekli maaşı da 7 bin 500 TL oluyor.2019 yılında 1.000 TL'ye yükseltilen emekli maaşı alt sınırı, 2020'de 1.500 TL'ye, Ocak 2022'de ise 2.500 TL'ye yükseltilmişti. Temmuz 2022'den itibaren 3.500 TL'ye ve Ocak 2023'ten itibaren 5.500 TL'ye yükselene en düşük emekli maaş tutarı emeklilik tabanının Nisan 2023 ödeme döneminden itibaren yüzde 36,36 artarak 7.500 TL'ye çıkarıldı. Bu durum ise, asgari emekli maaşını Aralık 2022'ye kıyasla yüzde 114,3 artırmış oldu. Nisan 2023 ödeme dönemi itibariyle dosya bazında ödemesi yapılan aylık maaş 7 bin 500 TL olacak ve 8,8 milyon emekli bu sistemden yararlanacak.2018 yılından itibaren Ramazan Bayramı'nda ve Kurban Bayramı'nda verilen Bayram İkramiyesi, 2021 yılında 1100 TL'ye yükseltilmişti. Yeni düzenlemeler bu tutarı yüzde 82 artırarak 2.000 TL'ye çıkardı. EYD kapsamında emekli olanlar da dahil edilmek kaydıyla 15,6 milyon emekli bu programdan yararlanacaklar. Ramazan Bayramı'na ait ikramiye tutarı ise Nisan ayı maaşları ile birlikte ödenecek. Kurban Bayramı ikramiyesi ise, bayram öncesi Haziran ayında ödeneceği açıklandı. 2.000 TL izin ödeneği, iş kazasından gelir elde edenlerin hak sahibine düşen payına ve sürekli maluliyet derecesine göre ödenir. Bayram ikramiyeleri emeklinin dosyasına birden fazla oranda ödenir ve aylık alacaklıya en fazla ödeme yapılan dosyadan ödenir.