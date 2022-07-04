EKONOMİ
04 Temmuz 2022 - 19:59

Yeni zamlı Öğretmen maaşı ne kadar oldu? 2022 Temmuz yeni zamlı öğretmen maaşları

Asgari ücret zammının belirlenmesinin ardından insanlar merakla kendi mesleklerinin maaşlarının ne kadar olduğunu araştırmaya başladı. En çok merak edilen konulardan biri de öğretmen maaşları ile ilgili. Peki öğretmen maaşları ne kadar oldu? Tüm detaylar haberimizde.

EKONOMİ
04 Temmuz 2022 - 19:59
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Yeni zamlı Öğretmen maaşı ne kadar oldu? 2022 Temmuz yeni zamlı öğretmen maaşları


Ara zamların belirlenmesinin ardından memur ve emekliler merakla maaşlarının ne kadar olduğunu araştırıyor. En çok araştırılan konulardan biri de öğretmen maaşları ve emekli memur maaşlarının ne kadar olduğu ile ilgili oldu. Peki öğretmen maaşları yeni zamla beraber ne kadar oldu? Öğretmen maaşları ile ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Öğretmen maaş zammı

Senenin ilk 6 aylık sürecinde hesaplanan enflasyonun yüzde 41.69 olarak belirlenmesinin ardından memurların ve emekli memurların alacakları maaş zammı da açıklandı. Bu enflasyon oranına göre en düşük memur maaşı 9 bin TL, en düşük emekli memur maaşı 6 bin TL olarak belirlendi. Belirlenen tutarlara göre öğretmen maaşları ise 7 bin 91 TL'den 10 bin 47 TL'ye yükseltildi.

SSK ve BAĞ-KUR emekli zamları



SSK ve BAĞ-KUR'dan emekli olan vatandaşların da ilk 6 aylık enflasyon oranına göre maaşlarına yüzde 42.35 oranında zam yansıtılıyor.

En Düşük Emekli ve Öğretmen Maaşları

Ocak ayı memur zamları

Memurlar Ocak ayında 7.5 toplu sözleşme ve enflasyon farkı baz alınarak yüzde 30.95 oranında zam yapılmıştı. Temmuz ayında yansıtılan ara zam ise 7.5 oranındaki toplu sözleşme zammını geçtiği için toplu sözleşme oranı 7 üzerinden enflasyon farkı ise yüzde 41.69 üzerinden memur ve emekli memurlara zam yapılacak.

Temmuz ayı memur zamları

Temmuz ayı zamlarına göre unvanlara göre Maaş Zamları şu şekilde;

-Vali maaşı 23 bin 62 TL'den 32 bin 677 TL'ye,

-1/4 derecesindeki genel müdür maaşı 20 bin 31 TL'den 28 bin 382 TL'ye,

-Lisans mezunu 4/1 derecesindeki şube müdürünün maaşı 9 bin 162 TL'den 12 bin 982 TL'ye,

-Lise mezunu 5/1 dereceli memurun maaşı 6 bin 388 TL'den 9 bin 51 TL'ye,

-9/1 öğretmen maaşları 7 bin 91 TL'den 10 bin 47 TL'ye,

-1. sınıf 4/1 dereceli kaymakam maaşı 12 bin 442 TL'den 17 bin 629 TL'ye,

-8/1 baş komiser maaşı 10 bin 114 TL'den 14 bin 331 TL'ye,

-11/1 polis memuru maaşı 9 bin 268 TL'den 13 bin 132 TL'ye,

-8/1 dereceli pratisyen hekim maaşı 10 bin 772 TL'den 15 bin 263 TL'ye,

-7/1 dereceli uzman hekim maaşı 11 bin 278 TL'den 15 bin 980 TL'ye,

-Lisans mezunu 9/1 dereceli hemşire maaşı 7 bin 947 TL'den 11 bin 260 TL'ye,

-8/1 dereceli mühendis maaşı 9 bin 814 TL'den 13 bin 905 TL'ye,

-Teknik lise mezunu 13/1 dereceli teknisyenin maaşı 6 bin 888 TL'den 9 bin 760 TL'ye,

-8/1 dereceli araştırma görevlisinin maaşı 10 bin 264 TL'den 14 bin 543 TL'ye,

-Lisans mezunu 9/1 dereceli vaiz maaşı 7 bin 514 TL'den 10 bin 647 TL'ye

-9/1 dereceli avukat maaşı 9 bin 458 TL'den 13 bin 401 TL'ye,

-Lise mezunu 15/1 dereceli hizmetli maaşı 5 bin 953 TL'den 8 bin 435 TL'ye yükseldi.

Zamlı emekli memur maaşları

-1/1 dereceli müsteşar maaşı 15 bin 456 TL'den 21 bin 900 TL'ye,

-1/1 dereceli genel müdür maaşı 13 bin 663 TL'den 19 bin 359 TL'ye,

-Lisans mezunu 1/4 dereceli emekli şube müdürü maaşı 5 bin 276 TL'den 7 bin 476 TL'ye,

-Lisans mezunu 4/1 dereceli emekli maaşı 4 bin 241 TL'den 9 bin 9 TL'ye,

-1/4 dereceli emekli öğretmen maaşı 5 bin 276 TL'den 7 bin 476 TL'ye,

-1/4 dereceli emekli baş komiser maaşı 5.376 TL'den 7 bin 617 TL'ye,

-1/4 dereceli emekli polis memuru maaşı 5 bin 376 TL'den 7 bin 617 TL'ye,

-Lisans mezunu 1/4 dereceli emekli hemşire maaşı 5 bin 128 TL'den 7 bin 266 TL'ye,

-1/4 dereceli emekli mühendis maaşı 6 bin 432 TL'den 9 bin 114 TL'ye,

-Lise mezunu 1/4 dereceli emekli teknisyen maaşı 4 bin 477 TL'den 6 bin 343 TL'ye,

-1/4 dereceli emekli pratisyen hekim maaşı 9 bin 494 TL'den 13 bin 452 TL'ye,

-1/4 dereceli emekli profesör maaşı 11 bin 11 TL'den 15 bin 601 TL'ye,

-Emekli imam ve hatip maaşı 5 bin 276 TL'den 7 bin 476 TL'ye,

-1/4 dereceli emekli avukat maaşı 5 bin 276 TL'den 7 bin 476 TL'ye,

-En düşük memur emeklisi maaşı 4 bin 289 TL'den 6 bin 77 TL'ye yükseldi.

EDİTOR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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