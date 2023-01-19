Yeni Zelanda'nın 42 yaşındaki genç başbakanı Ardern, 'yeterli değilim' diyerek görevini bıtrakıyor!













"ÜLKEME ZARAR VERMİŞ OLURUM"

GÖREVİ BAŞINDAYKEN ANNE OLDU





Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern Şubat ayında bu yılki genel seçimlere katılmayacağını ve istifa edeceğini kamuoyuna duyurdu. 42 yaşındaki Ardern, televizyondan yaptığı açıklamada, 6 yıldır sürdürdüğü görecvini 7 Şubat'a kadar devam ettireceğini ve daha sonra da başbakanlıktan istifa edeceğini söyledi. Ardern, Yeni Zelanda'da 14 Ekim'de yapılacak genel seçimlerde aday olmayacağını ve İşçi Partisi lideri olarak istifa edeceğini söyledi.Ardern, son zamanlarda konuyu düşündüğünü ve "sadece bir yıla değil, bir sonraki döneme hazırlanmanın bir yolunu bulmak" istediğini belirterek, bunu yapamayacağını dile getirdi.Başbakan Jacinda Ardern, "Barış zamanında bir ülkeye liderlik etmek başka, krizde bir ülkeye liderlik etmek başka bir şey" dedi ve konuşmasında mesleğin taleplerinin farkında olduğunu söyledi. "Bu işi yapacak kadar iyi olmadığımı biliyorum." ifadelerini kullanan Ardern, Devam edersem Yeni Zelanda'ya zarar vermiş olurum." diye konuştu.Bilindiği üzere Ardern, 2017 yılının Ekim ayında yapılan seçimlerde başbakan seçilmişti. Ardern, seçildiğinde 37 yaşındaydı ve o dönem dünyanın en genç başbakanı olarak görülüyordu. Ardern, koronavirüs salgını, 50 kişinin hayatını kaybettiği 2019 Christchurch cami saldırısı ve volkanik patlama gibi olaylara ilişkin duruşundan ötürü övgü aldı. Nobel Barış Ödülü'ne genç bir başbakan aday olarak gösterilmesine yönelik kampanya başlatıldı.Pakistan eski Başbakanı Benazir Butto'nun ardından görevdeyken doğum yapan dünyanın en genç başbakanı oldu. 6 haftalık doğum iznini kullanan başbakan rakipleri tarafından çok fazla eleştirildi. Hükümetinin yoksullukla mücadelede başarısız olduğu söylentileri yayıldı. Ardern'in muhalefetteki Liberal Parti lideri David Seymour'a yaptığı açıklamalar mikrofondan duyuldu ve onu özür dilemeye zorladı.