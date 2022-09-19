EKONOMİ
19 Eylül 2022 - 08:42

Yeni Zigana Tüneli 2023 yılı içerisinde hizmete girecek

Tamamlandığında dünyanın ikinci, Avrupa'nın ve Türkiye'nin en uzun çift tüplü karayolu tüneli olacak 14,5 kilometrelik yeni Zigana Tüneli inşaatında çalışmalar devam etmektedir. Tünelin bağlantı yolları ve Trabzon tarafından girişindeki viyadük inşaatları hız kesmeden sürerken, tünel ve bağlantı yolları 2023 yılı içerisinde hizmete girecek.

EKONOMİ
19 Eylül 2022 - 08:42
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Yeni Zigana Tüneli 2023 yılı içerisinde hizmete girecek


Doğu Karadeniz Bölgesi'ni Orta Doğu, Kafkaslar ve İran'a bağlayan tarihi İpek Yolu'nun geçtiği güzergahta 17 Mart 2017 tarihinde temeli atılan ve inşaatı o gün bugündür devam etmekte olan rüya proje yeni Zigana Tüneli'nin inşaatında çift tüpte de ışık görünerek kazı işlemi Ocak 2022 tarihinde tamamlanmıştı. Kazı işlemenin tamamlanmasının ardından ise tünel içindeki asfaltlama ve havalandırma ekipleri çalışmalarına devam ediyor.



Zigana tüneli 14 bin 500 metre uzunluğunda çift tüpten oluşuyor. Toplam uzunluğu bağlantı yolları ile birlikte 15 km'yi aşıyor. 2,5 Milyar Lirayı bulan yatırım bedeli ile 12 metre genişliğindeki mevcut devlet yolu 2x2 şeritli bölünmüş yol haline gelecek. Hizmete açılmasıyla, Zigana'nın zirvesinde 2010 metre olan ve 1. tünelde 1.825 m'ye indirilen kot, 600 metre daha aşağı çekilerek 1.212 metreye inecek.

Bin personelin 7 gün 24 saat görevli olduğu tünel, bittiğinde Trabzon-Gümüşhane arası araçla 1,5 saat olan ulaşım süresi 40 dakikaya düşecek. Mevcut yolun kısalması ile seyahat süresi otomobiller için 30 dakika, ağır tonajlı araçlar için 60 dakika azalacak. Böylece zamandan 19 milyon tl, akaryakıttan 40 milyon tl olmak suretiyle yıllık toplam 59 milyon tl tasarruf sağlanacak. Karbon salınımı da 16 bin ton daha azalacak.

Zigana Tüneli özellikle kış aylarında yaşanan çileleri tarihe gömerek yol kullanıcılarına güvenli ve konforlu seyahat imkanı sunacak. Ayrıca, mevcut Trabzon-Gümüşhane hattında bulunan keskin virajlar, rampalar ile birlikte dik yamaçlardan taş düşmesi gibi problemler de ortadan kalkacak.

Yeni Zigana Tüneli, Türkiye ve Avrupa'nın en uzun tüneli olmakla birlikte bunun haricinde Türkiye'de yine karayolları tünellerinde ilk kez düşey şaft ile birlikte havalandırma sistemi kullanılan ilk tünel olacak. 3 noktada en uzun şaft 400 metre olmak suretiyle toplam 6 tane şaft olacak. Ayrıca Yeni Zigana Tünel güzergahında dengeli konsel metoduyla yapılan özel bir köprü, kavşaklar, köprüler ve büyük küçük tünellerin yapımına devam ediliyor. Tünel bir aksilik yaşanmaması halinde 2023 yılı içerisinde hizmete girecek.

EDİTOR
Haber Editörü
Haber Editörü
İlginizi Çekebilir
Borsa günü düşüşle tamamladı
Borsa günü düşüşle tamamladı
Emobilite şarj teknolojisinin geliştirilmesi için E-MOD kuruldu
Emobilite şarj teknolojisinin geliştirilmesi için E-MOD kuruldu
Okulların açılması elektronik ürünlere olan talebi arttırdı
Okulların açılması elektronik ürünlere olan talebi arttırdı
'TOKİ ev sahipliği oranını artıracak'
'TOKİ ev sahipliği oranını artıracak'
Petrol Ofisi CMO’su Sinan Seha Türkseven, en etkin 50 CMO arasında
Petrol Ofisi CMO’su Sinan Seha Türkseven, en etkin 50 CMO arasında
Araç sahiplerine müjde: Motorin için belirlenen indirim oranı belli oldu!
Araç sahiplerine müjde: Motorin için belirlenen indirim oranı belli oldu!
Son Haberler
Yıldırım 2022 Seferberlik Tatbikatı nefes kesti
Yıldırım 2022 Seferberlik Tatbikatı nefes kesti
Çanakkale açıklarında lastik bottaki 34 düzensiz göçmen kurtarıldı
Çanakkale açıklarında lastik bottaki 34 düzensiz göçmen kurtarıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yemen Cumhurbaşkanlığı Liderlik Konseyi Başkanı el-Alimi ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yemen Cumhurbaşkanlığı Liderlik Konseyi...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD’li Senatör Lindsey Graham’ı kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD’li Senatör Lindsey Graham’ı kabul...
Adnan Oktar’a bin 198 yıla kadar hapis talebi
Adnan Oktar’a bin 198 yıla kadar hapis talebi
Gazeteci Latif Şimşek’i darp eden şüpheliye 5 yıla kadar hapis talebi
Gazeteci Latif Şimşek’i darp eden şüpheliye 5 yıla kadar hapis...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan eğitimde fırsat eşitliği vurgusu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan eğitimde fırsat eşitliği vurgusu
Terör örgütünden kaçan 1 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu
Terör örgütünden kaçan 1 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine...
TBMM Başkanı Şentop, Kırgızistan ve Tacikistan Meclis Başkanları ile görüştü
TBMM Başkanı Şentop, Kırgızistan ve Tacikistan Meclis Başkanları...
Hüseyin Cinkara, WBA kıtalar arası şampiyonluğunu korumak istiyor
Hüseyin Cinkara, WBA kıtalar arası şampiyonluğunu korumak istiyor
Alanya’da ikinci orman yangını büyümeden söndürüldü
Alanya’da ikinci orman yangını büyümeden söndürüldü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkevi’nden BM Genel Kurul Merkezi’ne geçti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkevi’nden BM Genel Kurul Merkezi’ne...
İsmail Yüksek: 'Hayallerimin olduğu yerdeyim'
İsmail Yüksek: 'Hayallerimin olduğu yerdeyim'
Polise saldırı düzenleyen zanlının öldürdüğü yengesinin cenazesi adli tıptan alındı
Polise saldırı düzenleyen zanlının öldürdüğü yengesinin cenazesi...
Borsa günü düşüşle tamamladı
Borsa günü düşüşle tamamladı