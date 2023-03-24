SİYASET
24 Mart 2023 - 19:35

Yeniden Refah Partisi, dördüncü parti olarak Cumhur İttifakı'na katılma kararı aldığını açıkladı!

Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan, cumhurbaşkanlığı seçimi için adaylığını geri çekeceğini duyurarak Cumhur İttifakı'na katılım kararı aldığını açıkladı.

SİYASET
24 Mart 2023 - 19:35
1 dk okunma süresi
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Yeniden Refah Partisi, dördüncü parti olarak Cumhur İttifakı'na katılma kararı aldığını açıkladı!
TAKİP ETTAKİP ET


14 Mayıs cumhurbaşkanlığı seçimleri ile ilgili İttifak Protokolü başvurusunun son günü siyasi hareketlilik yaşandı. Yaşanan bir son dakika gelişmesinde Yeniden Refah Partisi'nin, Cumhur İttifakı ile anlaşma sağladığı ve ittifakın içinde yer alma sözü verdiği bildirildi.

Cumhur İttifakı'nda yer alan partilerin imzasını taşıyan protokolün YSK'ya sunulması işleminde parti temsilcileri yer aldı. Tutanaklarda Yeniden Refah Partisi'nin lideri Fatih Erbakan'ın imzası da bulunuyordu. Protokolün, YSK'ya verilmesinin sonrasında Cumhur İttifakı üyeleri partilerin temsilcileri tarafından YSK'nın önüne gelerek bir basın açıklaması yapıldı.

"MİLLİ DURUŞ SONUCUNDA ORTAYA ÇIKMIŞTIR"



Basın açıklamasında ilk sözü alan MHP'li Fethi Yıldız, Cumhur İttifakı çatısı altında AK Parti ve MHP'nin yanı sıra BBP ile Yeniden Refah Partisi,'nin olduğunu belirterek, "14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek olan seçimlerde Cumhur İttifakı adı ile birlikte dört parti birlikte  katılma kararını aldık. Yenikapı'da ortaya çıkarılmış olan mutabakat, idari reformlarla desteklenerek milli bilince dönüşmüştür.

Ulusal hayatta kalmanın ahlaki ilkesini somutlaştırır. Cumhur İttifakı, haklıların sigortasıdır. Seçime giderken tek hedefimiz depremin yaralarını sarmanın yanı sıra yeniden yapılanma ve toparlanma sürecini tamamlamaktır. Gücünü ve kararlılığını sevgili ülkemizden alıyor. Milletimizin sağduyusuna inanıyoruz. 61 milyon vatandaş oy kullanacak. Yurt dışında yaşayan 3.3 milyon gurbetçi de oy kullanacak."  şeklinde ifadeler kullandı.

YRP LİDER FATİH ERBAKAN: "ADAYLIKTAN ÇEKİLİYORUM"

Yeniden Refah Partisi'nin lideri Erbakan, genel merkezin önünde yaptığı açıklamasında şöyle konuştu:

"Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından bir davet aldım ve kendisiyle öğle saatlerinde Külliye'de buluştuk. Başkanın kendisi ile bir anlaşmaya varıldı. Parti olarak Cumhur İttifakı ile seçimlerde kendi amblemimiz ile birlikte girme yönünde bir kararını aldık. Cumhur İttifakı'na karşı bir araya gelen blok, geçmişte yaşadığımız tecrübeler ve konuşmalar nedeniyle ülkemize fayda sağlamayacak bir bloktur. Bu abluka ülkemize yarar da sağamayacak. Başkanımız önümüzdeki salı veya çarşamba günü genel merkezimize gelecek. Cumhurbaşkanlığı adaylığımızı da sonuçlandırdık."

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ