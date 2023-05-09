Yeniden Refah Partisi eğitim sistemini değiştiriyor! Erbakan: 'Ahiret öncelikli nesiller yetişecek!'













“MİLLİ EĞİTİM PROGRAMI DEĞİŞECEK”

"Medyadaki ahlaki düzeni bozan paylaşımlar iyileştirilmeli"

Seçim kampanyası kapsamında Konya'ya giden Yeniden Refah Partisi'nin lideri Fatih Erbakan, yürüyüşten önce partisinin üyelerine seslendi. Erbakan, Millet İttifakı'nı eleştirerek, "Türkiye'yi 28 Şubat karanlığına çekmek isteyen Konya'nın azizleri 7'li masaya geçmeyecek. iktidara gelmek için bu ülkenin tarihi, inançları ve değerleriyle sorunları olanlara izin vermeyecektir." ifadelerini kullandı. Erbakan, "Başörtüsü için bu zihniyet, genç kızlarının başından başörtüsünü çekip çıkarmaya çalışan ilk tıp mezunu kızımıza konuşuyor. Ben: 'Aç kafanı, yapabilirsin' diyor. Sahneye çık, mezun olamazsın' derken LGBT'de insan haklarından bahsediyor. Haklarından, özgürlüklerinden bahsediyorlar. Neden başörtüsü konusunda aynı insan haklarına, aynı özgürlüğe, aynı kişilik tercihlerine sahip değiller ki, onların gerçek zihniyeti bu. 70 yıldır CHP zihniyeti değişmedi. Ne kadar makyaj yaparsa yapsın, ne kadar kıyafet değiştirirse değiştirsin, gerçek yüz hatları aynı kalıyor. Cenab-ı Allah bunlara fırsat vermesin. İnşallah Konya bu LGBT'lerin geçmesine izin vermez" dedi.Eğitim sistemi ile ilgili değişiklikler yapacaklarını aktaran Fatih Erbakan, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü: "Ailemizi korumalıyız. Gençlerimizi korumalıyız. Çocuklarımızı korumalıyız. Milli eğitim programı etnik ve manevi değerlere öncelik verilerek tasarlanacaktır. Necemrttin Erbakan hocamızın özellikle 5'in 4'ten büyük olduğu konusunu öğrettiği için 5 haramdan daha büyük ve daha değerlidir. Bir eğitim sistemi benimsenecek. Eğitim sistemi, gelecek nesillerin yetiştirilmesine öncelik verecektir. Bu, Allah'tan korkan nesiller yetiştirecektir. Maddi olarak değil, manevi olarak, kendine hizmet etmekten çok öz disipline dayalı nesiller üretecektir."Medyada değişim yaratacaklarını ifade eden Erbakan, “Sadece eğitim yetmez, medyadaki ahlaki düzeni bozan yayınlar da mutlaka ıslah edilmesi gerekir. Değerlerimize, kültürümüze, tarihimize ve aile yapımıza uygun medya yayınları yapmalıyız. Çünkü medyanın yeni neslin gençleri üzerinde çok büyük etkisi var. Bunun da önce ahlaki ve manevi bir düsturla reforme edilmesi gerekiyor” diye konuştu.