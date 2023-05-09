Seçim kampanyası kapsamında Konya'ya giden Yeniden Refah Partisi'nin lideri Fatih Erbakan, yürüyüşten önce partisinin üyelerine seslendi. Erbakan, Millet İttifakı'nı eleştirerek, "Türkiye'yi 28 Şubat karanlığına çekmek isteyen Konya'nın azizleri 7'li masaya geçmeyecek. iktidara gelmek için bu ülkenin tarihi, inançları ve değerleriyle sorunları olanlara izin vermeyecektir." ifadelerini kullandı. Erbakan, "Başörtüsü için bu zihniyet, genç kızlarının başından başörtüsünü çekip çıkarmaya çalışan ilk tıp mezunu kızımıza konuşuyor. Ben: 'Aç kafanı, yapabilirsin' diyor. Sahneye çık, mezun olamazsın' derken LGBT'de insan haklarından bahsediyor. Haklarından, özgürlüklerinden bahsediyorlar. Neden başörtüsü konusunda aynı insan haklarına, aynı özgürlüğe, aynı kişilik tercihlerine sahip değiller ki, onların gerçek zihniyeti bu. 70 yıldır CHP zihniyeti değişmedi. Ne kadar makyaj yaparsa yapsın, ne kadar kıyafet değiştirirse değiştirsin, gerçek yüz hatları aynı kalıyor. Cenab-ı Allah bunlara fırsat vermesin. İnşallah Konya bu LGBT'lerin geçmesine izin vermez" dedi.
SİYASET
09 Mayıs 2023 - 11:38
Yeniden Refah Partisi eğitim sistemini değiştiriyor! Erbakan: 'Ahiret öncelikli nesiller yetişecek!'
Yeniden Refah Partisi'nin lideri Fatih Erbakan, iktidara gelinmesi durumunda milli eğitim programının değiştirileceğini belirterek, "Eğitim sistemi ahiret öncelikli nesiller yetiştirecek" diye konuştu.
SİYASET
09 Mayıs 2023 - 11:38