GÜNDEM
01 Mayıs 2023 - 20:30

Yeniden Refah Partisi, kadın milletvekili adayının görselini karanlık silüet olarak verdi!

6284 sayılı Ailenin Korunması ve aynı zamanda Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi ile ilgili Kanun'un yürürlükten kaldırılması ya da değiştirilmesi şartı ile Cumhur İttifakı çatısı altına giren Yeniden Refah Partisi'nden tepki çeken bir hareket geldi. Düzce milletvekili adaylarının fotoğraflarının yer aldığı bir minibüste sadece birinci ve üçüncü sıralarda yer alan iki erkek adayın fotoğrafları yer alırken, ikinci sıradan aday olan Çiğdem Kulalı Seçkin'in adı ve silüeti karratılmış bir fotoğrafı yer aldı.

GÜNDEM
01 Mayıs 2023 - 20:30
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Yeniden Refah Partisi, kadın milletvekili adayının görselini karanlık silüet olarak verdi!


Yeniden Refah Partisi (YRP), Düzce'den 3 milletvekili adayı çıkardı. Parti, birinci sıradan Nezir Merttürk'ü aday gösterirken ikinci sıradan Çiğdem Kulalı Seçkin'i ve üçüncü sıradan da Mithat Kütükoğlu’nu aday olarak listeye aldı. Ancak, seçim otobüsü olarak kullanılan bir aracın görüntüsü sosyal medyaya düştü. Görüntülerde erkek adayların fotoğraflarının olduğu görülürken kadın adayın yalnızca silüetinin olması dikkat çekti.

Yeniden Refah Partisi, kadın milletvekili adayının görselini karanlık silüet oalrak verdi!



Minibüsün üzerinde Yeniden Refah Partisi'nin lideri Fatih Erbakan'ın fotoğrafının yanı sıra 1 ve 3. Sıradan aday olarak gösterilen erkek milletvekili adaylarının adlarıyla beraber fotoğraflarının da olduğu görüldü. Aracın üzerinden sadece Düzce'nin ikinci sıradan adayı olan Çiğdem Kulalı Seçkin’in adı vardı ancak optik olarak daha koyu bir siluet kullanılmıştı.

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