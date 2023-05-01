Yeniden Refah Partisi, kadın milletvekili adayının görselini karanlık silüet olarak verdi!













Yeniden Refah Partisi (YRP), Düzce'den 3 milletvekili adayı çıkardı. Parti, birinci sıradan Nezir Merttürk'ü aday gösterirken ikinci sıradan Çiğdem Kulalı Seçkin'i ve üçüncü sıradan da Mithat Kütükoğlu’nu aday olarak listeye aldı. Ancak, seçim otobüsü olarak kullanılan bir aracın görüntüsü sosyal medyaya düştü. Görüntülerde erkek adayların fotoğraflarının olduğu görülürken kadın adayın yalnızca silüetinin olması dikkat çekti.Minibüsün üzerinde Yeniden Refah Partisi'nin lideri Fatih Erbakan'ın fotoğrafının yanı sıra 1 ve 3. Sıradan aday olarak gösterilen erkek milletvekili adaylarının adlarıyla beraber fotoğraflarının da olduğu görüldü. Aracın üzerinden sadece Düzce'nin ikinci sıradan adayı olan Çiğdem Kulalı Seçkin’in adı vardı ancak optik olarak daha koyu bir siluet kullanılmıştı.