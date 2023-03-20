SİYASET
20 Mart 2023 - 14:45

Yeniden Refah Partisi ve Cumhur İttifakı anlaşamadı! Fatih Erbakan, cumhurbaşkanlığı için aday oldu!

Yeniden Refah Partisi'nin lideri Fatih Erbakan, partisinin 2023 genel seçimleri öncesinde Cumhur İttifakı'na katılıp katılmama kararını açıkladı. Erbakan ittifaka girmeden seçime katılacağını açıklarken cumhurbaşkanı adaylığı için dilekçe verdiğini de bildirdi.

SİYASET
20 Mart 2023 - 14:45
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Yeniden Refah Partisi ve Cumhur İttifakı anlaşamadı! Fatih Erbakan, cumhurbaşkanlığı için aday oldu!
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Gündemi Cumhur İttifakı'na katılım konusu olan Yeniden Refah Partisi (YRP), yaptığı istişareler sonucunda son kararı aldı. YRP lideri Fatih Erbakan, 14 Mayıs seçimlerine ittifaka katılmadan katılacağını açıkladı. Fatih Erbakan,a alınan kararlara ilişkin yaptığı açıklamasında ayrıca cumhurbaşkanlığına aday olacağını da duyurdu.

İşte Refah Partisi Yeniden Genel Başkanı Fatih Erbakan'dan yapılan açıklama:

Yeniden Refah Partisi ve Cumhur İttifakı anlaşamadı! Fatih Erbakan'da cumhurbaşkanlığı için aday oldu!

"Bugün Türkiye'nin herhangi bir yerine gidin, orada taş üzerine taş konmuşsa Erbakan ve Milli Görüş hocalarımızın imzasıdır. Nereye gidersek gidelim hep Milli Görüş ve Erbakan hocamız için dua ediyoruz. Erbakan hocamız paylaşımda adaleti görmüştür.



1969 yılında Erbakan hocamızın ruhunda partimiz bugün yoluna emin adımlar ile devam ediyor. Partimiz kısa sürede çok yol kat etti. Kamuoyu da biliyor. 81 ildeki teşkilatlar, 300 bine yakın resmi üyemiz ve iki büyük kongremiz… Bütün bunlar YRP'nin 14 Mayıs günü gerçekleştirilecek olan seçimlere önemli bir siyasi güç olarak katıldığının açık göstergesi olmuştur.

Erbakan hocamız vefat edince “Dram bitti sanmayın. 'Film bitmedi, yeni başladı' dedik. Süreç bizi haklı çıkardı.

Milli Görüş Sancağı asla yere düşmeyecek. Partimizin kuruluş gününden itibaren yapıcı bir muhalefet sergilemiş ve kısa zamanda ülkemizin menfaatine olan bir hale gelmiştir.

Projelerimiz, kaynaklarımız ve çözüm önerilerimiz hazırdır. Makam ve sayı için olmayan sadece Allah için çalışan kadromuz hazır. Kapsamlı bir istişareden sonra 14 Mayıs seçimlerine tüm seçim bölgeleri için herhangi bir koalisyona katılmadan gireceğiz. Kendim de cumhurbaşkanlığı seçimleri için aday olarak başvuru yapacağım.."

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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