YAŞAM
07 Eylül 2022 - 11:03

Yenikapı'daki kazayla ilgili İETT şoförünün ifadesi ortaya çıktı

İstanbul Yenikapı'da 7 aracın karıştığı ve 14 kişinin yaralandığı kazayla ilgili İETT otobüs şoförünün ifadesi ortaya çıktı. Aracın freninin tutmamasından dolayı kazanın meydana geldiğini altını çizen İETT şoförü, otobüsün yavaşlaması için rampaya sürdüğünü izah etti.

YAŞAM
07 Eylül 2022 - 11:03
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Yenikapı’daki kazayla ilgili İETT şoförünün ifadesi ortaya çıktı

Yenikapı sahilyolunda 70KY hattında çalışan Salih Adanır'ın hakimiyetindeki İETT otobüsü, saat 12.30 sıralarında Sirkeci istikametine seyir halindeyken kontrolden çıkarak 5 adet araç ile beraber 1 motosiklete çarptı. Kazada yaralanan 14 kişi hastanede tedavi altına alındı. Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Hastanesi'nde tedavisi tamamlanan Adanır, kazayla ilgili Aksaray Polis Merkezi'nde ifade verdi. İETT otobüsünün şoförü Salih Adanır ifadesinde, Yenikapı perondan çıktıktan birkaç yüz metre sonra altgeçide yaklaştığında hızını kesmek istediğini ama frenin ağırlaştığını söyledi. Daha sonra ısrarla fren yapmasına rağmen aracın yavaşlamadığını izah eden Adanır, otobüsün yavaşlaması için Aksaray dönüşündeki rampaya doğru sürdüğünü izah etti.

Aksaray dönüşündeyken önünde hareket halinde bulunan araçlara korna çalarak ikaz etmeye çalıştığını belirten Adanır, korna çalmasına rağmen araçların hızlanmadığını söyledi. Adanır, önündeki araca arkadan çarptıktan sonra bariyerlere doğru gittiğini ve sonrasında da diğer araçlara çarptığını kaydetti. Otobüsün bariyerlere çarparak durduğunu altını çizen Adanır, kazadan sonra araçtan inerek diğer araçlara yardıma gittiğini izah etti.
Öte yandan, 34 ZM 9232 plakasına sahip otobüsün Eylül tarihinde fren testlerinin ve araç teknik muayenelerinin yapıldığı ve muayeneden geçtiği öğrenildi. İETT muayene geçerlilik tarihinin 2 Mart 2023 tarihine kadar devam ettiği bilgisi verildi. TÜVTÜRK muayenesinin yapıldığı ve 28 Şubat 2023 tarihine kadar muayenesinin geçerliliğinin devam ettiği bilgisi edinildi.

Caner Sönmez

EDİTOR
Haber Editörü
Haber Editörü
İlginizi Çekebilir
Mersin depremle sarsıldı: 3.6
Mersin depremle sarsıldı: 3.6
Firari FETÖ üyesi yakalandı!
Firari FETÖ üyesi yakalandı!
50 kiloluk klima motorunu tek başına çalan kadın görenleri hayrete düşürdü
50 kiloluk klima motorunu tek başına çalan kadın görenleri hayrete düşürdü
Kontrolden çıkan işçi servisi ağaçlara çarparak durabildi
Kontrolden çıkan işçi servisi ağaçlara çarparak durabildi
Otomobil sürücüsü çarptığı köpeği veterinere götürüp tedavi ettirdi
Otomobil sürücüsü çarptığı köpeği veterinere götürüp tedavi ettirdi
Eli sopalı kadın önüne gelen erkeği dövdü
Eli sopalı kadın önüne gelen erkeği dövdü
Son Haberler
Ankara sokaklarında korkutan olay! Kaldırımda çocuk cesedi bulundu
Ankara sokaklarında korkutan olay! Kaldırımda çocuk cesedi bulundu
Mersin depremle sarsıldı: 3.6
Mersin depremle sarsıldı: 3.6
Kayseri'de kaçakçılık operasyonu: 165 bin 100 adet makarona el konuldu!
Kayseri'de kaçakçılık operasyonu: 165 bin 100 adet makarona el konuldu!
Domates ihracatında yeni dönem: Ticaret Bakanlığı'ndan izin şartı getirildi
Domates ihracatında yeni dönem: Ticaret Bakanlığı'ndan izin şartı...
Galatasaray'da sıra Adama Trore ve James Rodriguez transferlerinde!
Galatasaray'da sıra Adama Trore ve James Rodriguez transferlerinde!
KYK yurtları yerleştirme sürecinde bir ilk! Bakan Kasapoğlu duyurdu..
KYK yurtları yerleştirme sürecinde bir ilk! Bakan Kasapoğlu duyurdu..
ÖSYM, 2022 YKS sonuçlarına göre ek yerleştirme işlemlerini başlattı!
ÖSYM, 2022 YKS sonuçlarına göre ek yerleştirme işlemlerini başlattı!
Okul kaygısının çözümü veli öğretmen iş birliğinde saklı
Okul kaygısının çözümü veli öğretmen iş birliğinde saklı
Firari FETÖ üyesi yakalandı!
Firari FETÖ üyesi yakalandı!
50 kiloluk klima motorunu tek başına çalan kadın görenleri hayrete düşürdü
50 kiloluk klima motorunu tek başına çalan kadın görenleri hayrete...
Kontrolden çıkan işçi servisi ağaçlara çarparak durabildi
Kontrolden çıkan işçi servisi ağaçlara çarparak durabildi
Abdullah Avcı, Trabzonspor'da ilk Avrupa galibiyeti peşinde
Abdullah Avcı, Trabzonspor'da ilk Avrupa galibiyeti peşinde
Otomobil sürücüsü çarptığı köpeği veterinere götürüp tedavi ettirdi
Otomobil sürücüsü çarptığı köpeği veterinere götürüp tedavi...
Göztepe’de Cisse transferi iptal oldu
Göztepe’de Cisse transferi iptal oldu
Eli sopalı kadın önüne gelen erkeği dövdü
Eli sopalı kadın önüne gelen erkeği dövdü