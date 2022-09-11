MAGAZİN
11 Eylül 2022 - 11:09

Yenikapı'daki Sivas günlerinde 'Ben Avrattan Korkar mıyım' şarkısına büyük ilgi

‘Ben avrattan korkar mıyım' düeti ile ünlenen Dora ve Ahmet Altınbaşak çifti Yenikapı'daki Sivas günlerine katıldı. Altınbaşak çifti etkinlik alanında bulunanlara keyif dolu anlar yaşattı.

MAGAZİN
11 Eylül 2022 - 11:09
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Yenikapı’daki Sivas günlerinde ‘Ben Avrattan Korkar mıyım’ şarkısına büyük ilgi

Evlilik kurumuna ve yaşamına esprili bir yaklaşım göstermek için ‘Ben Avrattan Korkar mıyım' şarkısına düet yapan Dora ve Ahmet Altınbaşak çifti, Yenikapı'da her yıl düzenlenen Sivas Tanıtım günlerine katıldı. Etkinlik alanında sahne alan Altınbaşak çifti seslendirdiği ‘Ben Avrattan Korkar mıyım' ve ‘Sivaslı' şarkısıyla alanda bulunanlara keyif yolu anlar yaşattı. Altınbaşak çifti alanda bulunan protokol ile birlikte İzmir marşını söyleyerek İzmir'in 100. yılını kutladı.

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