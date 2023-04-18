Yenilenerek satılan ürünlerin kapsamı genişletildi! Kapsama telefon ve tablet dışında dört ürün daha alındı..







YÖNETMELİĞE 4 ÜRÜN DAHA EKLENDİ







BİRDEN FAZLA YENİLEME HAKKI

SERMAYE ŞARTI ARTIRILDI

YENİLEME MERKEZLERİ EK ŞUBE AÇABİLECEKLER

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan yenilenmiş eşya satışına ilişkin hazırlanan ve içeriğinde değişiklik yapılan yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı ve yürürlüğe girdi. Bu Yönetmelik, ikinci el eşyanın yenilenmesi ve yeniden satışına ilişkin başvuru usul ve esaslarını düzenlemektedir.Yeni yönetmelik kapsamında; güncellenebilen ve kullanılabilen ürünler listesine akıllı saatlerin, bilgisayarların (dizüstü, masaüstü bilgisayarlar), oyun konsollarının ve modemlerin eklendiği bildirildi. Pil kapasitesinin yüzde 85'in altında olan cep telefonlarının yenilenen ürün kapsamında satılabilmesi için pillerinin değiştirilme durumları zorunlu kılındı.Tadilat merkezleri, ilgili standartlara göre alınmış uygun hizmet yeri belgesi sahibi olmaları halinde, yönetmelikte sayılan tüm ürünleri ayrı bir yenileme izin belgesi gerektirmeden yenileyebilirler.İlgili merkezler, yönetmeliklerde belirtilen ürünlerin imalatçıları veya ithalatçıları ile yetkili bakım anlaşmaları yapabilir. Belirli ürünlerin üreticisi ya da ithalatçısı olan tüccar güncelleme merkezleri, bu ürünlerle ilgili zorunlu Yetkili Servis Noktalarından biri olarak hareket edebilir. Yenilenmiş ürünler birden fazla yenileme hakkında sahip olabilecek.Uzatma izni almak için gerekli olan 10 milyon lira mevduat şartı 30 milyon liraya yükseltildi. Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren ödenmiş sermayesi 30 milyon liranın altında olan ve tevdii onay belgesi bulunan ticaret şirketlerinin ödenmiş sermayelerini 1 Ocak 2024 tarihine kadar 30 milyon liraya tamamlaması zorunludur. Yenilenmiş ürünlerin kendine özgü logoları olabilir. Düzenlemeler ayrıca güncelleme merkezlerini yeniden kullanmak için düzenlemeler oluşturdu.Yenileme Merkezi, sermaye şartına ek olarak Yönetmelik kapsamında yürütülen faaliyetlerin tamamını veya bir kısmını yürütebilecek şartları sağlayan ek şubeler açabilir. Bir şubenin faaliyete geçebilmesi için, Bakanlık ya da Türk Standartları Enstitüsü'nün şube için belirlenen kural veya standartlara uygun olarak düzenlenmiş hizmet uygunluk belgesini alarak Bakanlığa bildirmesi gerekir. Mevzuata göre yenilenmiş ürünlerin telekomünikasyon satışı, bu ürünlerin kullanılmamış ve aynı zamanda da diğer kullanılmış ürünlerden ayırt edilebilmesi için ayrı bir kategoride satılmasını gerektirir. Yenileme merkezleri, şubeler, yetkili satıcılar ve yetkili alıcılar, Bakanlıkça belirlenen ayırt eden logoyu yenilenmiş ürünlerin reklam ve tanıtımında kullanabilirler.