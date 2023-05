FİAT DOBLO İÇİN SON FİYATLAR







Yenisi bir daha gelmeyecek! Fiat Doblo Mayıs ayı fiyatı ortaya çıktı: Eniştelere son fırsat. FİAT DOBLO, Türkiye'nin en popüler araçlarından biri ve hem ticari hem de bireysel kullanıma uygun olmasıyla biliniyor. Özellikle geniş aileler tarafından tercih ediliyor. Mayıs 2023 için FİAT DOBLO'nun güncel fiyat listesi açıklandı. İşte detaylar...Fiat Doblo, Türkiye'de milyonlarca lira değerinde satış yapan bir dev markadır. Yıllardır büyük bir üne sahip olan Fiat Doblo, bu ay için mayıs ayına özel olarak fiyat listesini güncelledi. İşte ayrıntılar...Fiat Doblo, Türkiye'nin en çok satılan araçlarından biridir ve mayıs 2023 için güncel fiyat listesi belirlendi. Son haftalarına ve son günlere yaklaşan mayıs ayında, Doblo'dan önemli bir atak geldi. Donanım paketlerine göre Doblo Combi'nin mayıs 2023 güncel fiyatları ve öne çıkan özellikleri ortaya çıktı. Fiat Doblo, Bursa'daki Tofaş fabrikasında üretilmiş ve ilk olarak 2000 yılında Türkiye'de satışa sunulmuştur. Bu modeller ülkemizde çok iyi satış rakamları elde etmektedir. Öte yandan, geçtiğimiz aylarda tanıtılan 2023 Fiat Doblo modelleri artık Türkiye'de değil, İspanya'da üretilmektedir. Fiat Doblo'nun fiyat listesini merak eden okuyucularımız için, mayıs ayına özel güncel Doblo Combi fiyatlarını sizler için derledik. Mayıs ayında güncellenen Fiat Doblo Combi fiyat listesine göz attığımızda, Doblo modellerinin yeniden zamlandığını görüyoruz. Easy 1.6 M.Jet 120HP E6D Final - (Manuel, Dizel) Ocak: 439.900 TL Şubat: 457.900 TL Mart: 477.900 TL Nisan: 492.900 TL Mayıs: 531.900 TL Safeline 1.6 M.Jet 120HP E6D Final - (Manuel, Dizel) Ocak: 461.900 TL Şubat: 479.900 TL Mart: 499.900 TL Nisan: 514.900 TL Mayıs: 553.900 TL Premio Plus 1.6 M.Jet 120HP E6D Final - (Manuel, Dizel) Ocak: 486.900 TL Şubat: 505.900 TL Mart: 525.900 TL Nisan: 540.900 TL Mayıs: 579.900 TL Trekking 1.6 M.Jet 120HP E6D Final - (Manuel, Dizel) Ocak: 496.900 TL Şubat: 515.900 TL Mart: 535.900 TL Nisan: 550.900 TL Mayıs: 589.900 TL Fiat Doblo Combi'nin donanım paketlerine göz attıktan sonra, şimdi aracın Easy, Safeline, Trekking ve Premio Plus donanım paketlerinde sunulan özelliklere yakından bakalım. Fiat Doblo Easy Siyah ön ve arka tampon Siyah yan koruma çıtaları ve kapı kolları 16 inç lastikler Elektrikli ön camlar Çift parçalı katlanabilir arka koltuk Elektrik ayarlı ve buğu çözücülü dış dikiz aynaları Manuel klima Perde tipi bagaj örtüsü Bagaj bölümünde 12V priz Follow me home refakatçi aydınlatma sistemi Sürücü ve yolcu hava yastıkları ABS, EBD, ESC, ESP ASR (Çekiş Kontrol Sistemi) MSR (Motor Çekiş Kontrol Sistemi) Hillholder (Yokuş Kalkış Destek Sistemi) Arka koltuklarda ISOFIX çocuk koltuğu bağlantıları Tam boy sac stepne Radyo MP3, USB ve Bluetooth Fiat Doblo Safeline Gövde rengi ön ve arka tampon Gövde rengi dış dikiz aynaları Siyah tavan rayı 16 inç alaşım jantlar Katlanabilir, sert (70 kg kapasiteli) bagaj örtüsü Yükseklik ve bel ayarlı sürücü koltuğu ve kol dayanağı