EKONOMİ
29 Mayıs 2023 - 09:15

Yenisi bir daha gelmeyecek! Fiat Doblo Mayıs ayı fiyatı ortaya çıktı: Eniştelere son fırsat

Yenisi bir daha gelmeyecek! Fiat Doblo Mayıs ayı fiyatı ortaya çıktı: Eniştelere son fırsat. FİAT DOBLO, Türkiye'nin en popüler araçlarından biri ve hem ticari hem de bireysel kullanıma uygun olmasıyla biliniyor. Özellikle geniş aileler tarafından tercih ediliyor. Mayıs 2023 için FİAT DOBLO'nun güncel fiyat listesi açıklandı. İşte detaylar...

EKONOMİ
29 Mayıs 2023 - 09:15
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Yenisi bir daha gelmeyecek! Fiat Doblo Mayıs ayı fiyatı ortaya çıktı: Eniştelere son fırsat
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Yenisi bir daha gelmeyecek! Fiat Doblo Mayıs ayı fiyatı ortaya çıktı: Eniştelere son fırsat. FİAT DOBLO, Türkiye'nin en popüler araçlarından biri ve hem ticari hem de bireysel kullanıma uygun olmasıyla biliniyor. Özellikle geniş aileler tarafından tercih ediliyor. Mayıs 2023 için FİAT DOBLO'nun güncel fiyat listesi açıklandı. İşte detaylar...

FİAT DOBLO

FİAT DOBLO İÇİN SON FİYATLAR



Fiat Doblo, Türkiye'de milyonlarca lira değerinde satış yapan bir dev markadır. Yıllardır büyük bir üne sahip olan Fiat Doblo, bu ay için mayıs ayına özel olarak fiyat listesini güncelledi. İşte ayrıntılar...

FİAT DOBLO

Fiat Doblo, Türkiye'nin en çok satılan araçlarından biridir ve mayıs 2023 için güncel fiyat listesi belirlendi. Son haftalarına ve son günlere yaklaşan mayıs ayında, Doblo'dan önemli bir atak geldi. Donanım paketlerine göre Doblo Combi'nin mayıs 2023 güncel fiyatları ve öne çıkan özellikleri ortaya çıktı.

Fiat Doblo, Bursa'daki Tofaş fabrikasında üretilmiş ve ilk olarak 2000 yılında Türkiye'de satışa sunulmuştur. Bu modeller ülkemizde çok iyi satış rakamları elde etmektedir.

Öte yandan, geçtiğimiz aylarda tanıtılan 2023 Fiat Doblo modelleri artık Türkiye'de değil, İspanya'da üretilmektedir. Fiat Doblo'nun fiyat listesini merak eden okuyucularımız için, mayıs ayına özel güncel Doblo Combi fiyatlarını sizler için derledik.

Mayıs ayında güncellenen Fiat Doblo Combi fiyat listesine göz attığımızda, Doblo modellerinin yeniden zamlandığını görüyoruz.

Easy 1.6 M.Jet 120HP E6D Final - (Manuel, Dizel)

Ocak: 439.900 TL

Şubat: 457.900 TL

Mart: 477.900 TL

Nisan: 492.900 TL

Mayıs: 531.900 TL

Safeline 1.6 M.Jet 120HP E6D Final - (Manuel, Dizel)

Ocak: 461.900 TL

Şubat: 479.900 TL

Mart: 499.900 TL

Nisan: 514.900 TL

Mayıs: 553.900 TL

Premio Plus 1.6 M.Jet 120HP E6D Final - (Manuel, Dizel)

Ocak: 486.900 TL

Şubat: 505.900 TL

Mart: 525.900 TL

Nisan: 540.900 TL

Mayıs: 579.900 TL

Trekking 1.6 M.Jet 120HP E6D Final - (Manuel, Dizel)

Ocak: 496.900 TL

Şubat: 515.900 TL

Mart: 535.900 TL

Nisan: 550.900 TL

Mayıs: 589.900 TL

Fiat Doblo Combi'nin donanım paketlerine göz attıktan sonra, şimdi aracın Easy, Safeline, Trekking ve Premio Plus donanım paketlerinde sunulan özelliklere yakından bakalım.

Fiat Doblo Easy

Siyah ön ve arka tampon

Siyah yan koruma çıtaları ve kapı kolları

16 inç lastikler

Elektrikli ön camlar

Çift parçalı katlanabilir arka koltuk

Elektrik ayarlı ve buğu çözücülü dış dikiz aynaları

Manuel klima

Perde tipi bagaj örtüsü

Bagaj bölümünde 12V priz

Follow me home refakatçi aydınlatma sistemi

Sürücü ve yolcu hava yastıkları

ABS, EBD, ESC, ESP

ASR (Çekiş Kontrol Sistemi)

MSR (Motor Çekiş Kontrol Sistemi)

Hillholder (Yokuş Kalkış Destek Sistemi)

Arka koltuklarda ISOFIX çocuk koltuğu bağlantıları

Tam boy sac stepne

Radyo MP3, USB ve Bluetooth

Fiat Doblo Safeline

Gövde rengi ön ve arka tampon

Gövde rengi dış dikiz aynaları

Siyah tavan rayı

16 inç alaşım jantlar

Katlanabilir, sert (70 kg kapasiteli) bagaj örtüsü

Yükseklik ve bel ayarlı sürücü koltuğu ve kol dayanağı

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